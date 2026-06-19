L'audiodescription pour personnes aveugles et malvoyantes : un vrai plus pour le football

La Fondation Asa propose l'audiodescription pour les personnes aveugles et malvoyantes lors des matchs de football. Les commentateurs bénévoles Jean-Marc Streel et Silvio Vecchio décrivent minutieusement tout ce qui se passe sur le terrain, permettant aux spectateurs de suivre le match comme tout le monde.

On peut ressentir les émotions lorsqu'on suit un match de football grâce à l'audiodescription. C'est un peu comme aller à une fête ou suivre un spectacle, raconte Anaïs Badot, non-voyante, enthousiaste après la première rencontre des Diables face à l'Egypte.

Tout est décrit du début jusqu'à la fin, y compris la présentation de chaque joueur et le moment où sont joués les hymnes nationaux. Rien n'échappe à l'œil aiguisé de Jean-Marc Streel et de son comparse Silvio Vecchio, les deux commentateurs bénévoles de la Fondation Asa sur le pied de guerre pour ce Mondial. Tout ce qui se passe sur le terrain est décrit minutieusement selon une technique bien rodée.

Le terrain est divisé en quatre zones : A, B, C et D disposées dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela permet au duo de commentateurs de gagner en efficacité et de décrire un maximum d'actions et de phases. L'audiodescription offre indéniablement un vrai plus par rapport à l'écoute radio classique. Le public est littéralement pris par la main afin qu'il puisse suivre le match dans les meilleures conditions





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Audiodescription Football Personnes Aveugles Malvoyantes Fondation Asa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Actualités diversifiées : Messi pleure, incendie ravage un commerce, et plus encoreUne collection de nouvelles et d'actualités diversifiées, abordant des sujets tels que la Coupe du monde, les incendies, les intrépides, les records sportifs, les peines et les pénuries de bière.

Read more »

L'Europe assouplit les règles pour les nouvelles techniques de modification génétique sur les plantesLe Parlement européen a adopté une législation plus souple pour les nouvelles techniques de modification génétique (NTMG) appliquées aux végétaux, dans le but de favoriser l'innovation agricole et la résilience climatique tout en maintenant des garde-fous.

Read more »

Actualités en Belgique : chaleur, parentalité, santé et politiqueCe résumé couvre plusieurs sujets d'actualité en Belgique : les difficultés des parents, les vagues de chaleur dans les écoles, les risques de déshydratation, la relaxe d'Antonino Falzone, l'accord Iran-USA signé à Versailles, le match amical des Diables Rouges, la hausse de la taxe sur les kots étudiants, la récupération du sommeil, les conseils pour dormir en période de canicule, l'impact de la parentalité sur le travail, l'épidémie d'Ebola et les restrictions de visa, ainsi que la contestation judiciaire d'une loi sur la qualité des soins.

Read more »

Cadmium dans les sols : les maraîchers wallons touchés et les syndicats en colèreLe paysage rouge de Trooz et Olne, la ferme biologique de Frédéric Bronne et Jérôme Debruxelles, les normes maximums pour le cadmium, les risques de pathologies chroniques, les zones potentiellement contaminées, les producteurs victimes, les syndicats agricoles, les aides d'urgence, les orientations pour les maraîchers, le guide du CIM, les centres pilotes

Read more »