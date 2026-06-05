L'augmentation du nombre de flexi-jobbers dans le secteur horeca

Le nombre de flexi-jobbers est en augmentation de 14% par rapport à 2024. Ces travailleurs effectuent près de 360.000 flexi-jobs, ce qui correspond également à une progression de 14%.

Le nombre de flexi-jobbers est en augmentation de 14% par rapport à 2024. Ces travailleurs effectuent près de 360.000 flexi-jobs, ce qui correspond également à une progression de 14%.

Leur objectif est de permettre aux personnes qui travaillent déjà ou qui sont à la retraite de donner un coup de main dans le secteur horeca. Aujourd'hui, la plupart de ces flexi-jobbers travaillent principalement dans l'horeca ainsi que dans le commerce, par exemple dans les supermarchés. Le flexi-jobber moyen est relativement jeune et se situe entre 25 et 39 ans.

Une grande partie travaille moins de 100 heures par an, même s'il existe des exceptions avec des volumes beaucoup plus élevés. La majorité se situe largement en dessous de 12.000 euros par an, avec une médiane autour de 1900 euros - il s'agit clairement d'un revenu complémentaire





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Flexi-Jobbers Secteur Horeca Augmentation Emploi Revenu

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