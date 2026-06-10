L'avenir des Diables Rouges : comment optimiser le jeu autour de Lukaku ?

Analyse approfondie de la place de Romelu Lukaku dans le dispositif des Diables Rouges. Après un Euro 2024 décevant, comment le sélectionneur peut-il mettre en valeur son attaquant star, souvent décisif par son physique et son sens du but ? étude des systèmes de jeu possibles et alternatives en cas d'absence.

L' Euro 2024 n'a pas été à la hauteur des espérances pour les Diables Rouges , avec seulement quatre buts marqués, un partage, une victoire, deux défaites et une élimination en huitièmes de finale par la France.

Pourtant, les qualifications pour cette compétition avaient laissé entrevoir un secteur offensif très performant. L'une des principales questions aujourd'hui est de savoir comment le sélectionneur va optimiser le système de jeu pour mettre en valeur Romelu Lukaku, qui n'a pas connu une saison pleine en raison d'une blessure. Une analyse des buts de Lukaku avec l'équipe nationale montre qu'une bonne partie provient de centres aériens ou venus du sol, ainsi que de ballons en profondeur exploitant son physique.

Il excelle également dans les actions individuelles et les penalties. Son sens du but est remarquable, avec de nombreux réalisations en une touche de balle et une capacité à se trouver au bon endroit au bon moment. Atypique par son profil, il est efficace dans la surface de réparation, mais sait aussi jouer dos au but, garder le ballon et se retourner facilement, faisant de lui un pivot numéro 9 rapide et vif.

Il aime les espaces et les balles piquées pour exploiter sa vitesse. Pour le mettre dans les meilleures conditions, il faut adopter un système qui lui convient, avec des ailiers vifs et rapides capables de centres précis, appuyés par des latéraux offensifs. Plutôt qu'un deuxième attaquant, il serait judicieux d'aligner un ou deux milieux offensifs pour combiner avec lui. Lors du dernier Euro, la Belgique a très peu centré, étant même l'une des équipes les moins précises dans ce domaine.

Les centres venaient principalement d'un seul côté, avec des joueurs comme Doku capable de délivrer de bons centres, tandis que Trossard avait tendance à rentrer dans le jeu. Stéphane Medeiros souligne qu'il faut changer cela pour exploiter pleinement Lukaku. Lukaku reste un compétiteur déterminé, prêt à se mettre au service de l'équipe, comme en témoigne son match contre le Brésil où il a été positionné à droite pour exercer une pression physique qui a payé.

Son intelligence et sa lucidité, notamment dans le match contre le Japon où il a initié le dernier but, montrent qu'il est un joueur complet. La grande inconnue reste sa forme physique pour le prochain Mondial. Rudi Garcia travaille à le remettre en forme, mais en cas d'absence ou de non titularisation, les Diables devront s'adapter.

Sans leur meilleur buteur historique (90 réalisations au compteur, dont la dernière face à la Croatie en juin 2026), ils devront compter davantage sur les frappes lointaines de Kevin De Bruyne et Youri Tielemans, et sur des joueurs de soutien comme Matías Fernández-Pardo. Dans tous les cas, Lukaku reste une machine à buts dont l'expérience ne cesse de croître. Son état d'esprit, salué par le sélectionneur, montre une motivation hors norme, indispensable pour viser une grande performance au Mondial 2026





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