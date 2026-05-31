L'avocat de l'homme accusé d'agression sur la ligne de tram en De Haan dépose plainte contre les menaces

L'avocat Pieterjan Dens a déposé une plainte contre les menaces qu'il a reçues après la libération du jeune homme accusé d'agression sur la ligne de tram en De Haan. Il pense que c'est allé trop loin que sa femme et son fils soient impliqués dans cela.

L'avocat qui défend le jeune homme accusé d'agression sur la ligne de tram en De Haan a déposé une plainte contre les menaces qu'il a reçues.

'C'est allé trop loin que ma femme et mon fils soient impliqués dans cela', pense Pieterjan Dens. 5 employés de De Lijn et 2 policiers ont été attaqués. La libération du jeune homme est intervenue en attendant le procès, avec des conditions. Il ne peut pas entrer dans la province de Flandre-Occidentale pendant les 3 prochains mois et il a une couvre-feu. Les accusés ont également déclaré qu'ils étaient prêts à indemniser les victimes.

Ils vont déposer chaque mois 100 euros sur un compte, qui sera utilisé pour payer éventuellement une indemnisation





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