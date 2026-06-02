Les analyses en cours devraient indiquer si les habitants de Nivelles, Sambreville et Jemeppe-sur-Sambre pourront à nouveau boire l'eau du robinet.

L'eau reste impropre à la consommation dans plusieurs communes belges, notamment Nivelles, Sambreville et Jemeppe-sur-Sambre, après les inondations et coulées de boue du week-end. Les analyses en cours devraient indiquer si les habitants pourront à nouveau boire l'eau du robinet.

Cela suscite des inquiétudes chez les habitants qui doivent faire face à des difficultés quotidiennes. En outre, le gouvernement belge demande aux citoyens de faire des économies tout en aidant financièrement l'Ukraine, ce qui suscite des réactions négatives. L'economie belge est également confrontée à des défis, notamment la dette du pays, qui est un sujet de débat entre les politiciens.

De plus, des incendies et des accidents de la route ont eu lieu récemment, mettant en danger la sécurité des personnes. L'alerte météorologique est également levée pour plus de 24 heures, ce qui inquiète les sinistrés du week-end





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