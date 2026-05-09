L'EBU avertit le diffuseur israélien KAN pour violation des règles de l'Eurovision

L'Union Européenne de Radio-Télévision a adressé un avertissement formel à KAN après que le candidat Noam Bettan a sollicité activement des votes sur les réseaux sociaux, enfreignant les nouvelles directives du concours.

L'Union Européenne de Radio-Télévision, plus connue sous l'acronyme EBU , a récemment pris une décision ferme en adressant un avertissement formel au diffuseur public israélien, KAN .

Cette mesure disciplinaire fait suite à la découverte d'une série de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, mettant en scène le candidat israélien Noam Bettan. Dans ces séquences, l'artiste s'est exprimé dans plusieurs langues différentes afin d'inciter un public international à voter massivement pour sa chanson.

Le point le plus problématique résidait dans l'incitation explicite des spectateurs à utiliser la totalité de leurs droits de vote, soit dix fois, ce qui constitue le plafond autorisé par le règlement actuel du concours. Martin Green, figure de proue de l'organisation du Concours Eurovision de la Chanson, a fermement condamné cette pratique, affirmant que de telles sollicitations ne sont absolument pas en accord avec les règles établies, ni avec l'esprit de fraternité et de compétition équitable que le festival cherche à promouvoir.

La réaction de l'EBU a été quasi instantanée. Selon les déclarations de Martin Green, l'organisation a pris contact avec la délégation israélienne dans un délai extrêmement court, moins de vingt minutes après la mise en ligne des contenus litigieux. L'exigence était claire : les vidéos devaient être supprimées immédiatement pour éviter toute distorsion du processus de vote. Si le diffuseur KAN a effectivement accédé à cette demande et retiré les publications, l'affaire ne s'arrête pas là.

L'EBU a annoncé qu'elle placerait désormais les activités de KAN sous une surveillance étroite. Toute nouvelle tentative de contourner les règles de promotion pourrait entraîner des sanctions plus sévères, voire des mesures d'exclusion, afin de garantir que chaque participant évolue sur un pied d'égalité. De son côté, le diffuseur israélien a tenté de minimiser sa responsabilité, affirmant que ces vidéos avaient été publiées à l'initiative personnelle de l'artiste, sans coordination préalable avec la direction de la chaîne.

Cet incident survient dans un contexte de tensions accrues et de réformes structurelles au sein de la compétition. En novembre dernier, suite à de vives critiques concernant le déroulement des votes de l'édition précédente, où certains observateurs avaient estimé que le candidat israélien avait bénéficié d'un avantage injuste, l'EBU a procédé à une révision profonde de ses règlements.

L'une des modifications les plus notables concerne la limitation du nombre de votes : les téléspectateurs ne peuvent plus voter vingt fois pour leur candidat favori, mais sont désormais limités à dix votes maximum. L'objectif est de limiter l'impact des campagnes de vote organisées et massives qui peuvent fausser les résultats. Parallèlement, des règles beaucoup plus strictes ont été instaurées concernant la promotion des chansons.

Il est désormais formellement interdit aux diffuseurs participants ainsi qu'aux artistes de s'impliquer activement dans des campagnes menées par des tiers, y compris des gouvernements, si celles-ci sont jugées susceptibles d'influencer indûment l'issue du scrutin. L'enjeu pour l'EBU est donc crucial : maintenir la crédibilité d'un événement qui, bien que musical, est souvent le reflet des tensions géopolitiques mondiales. En sanctionnant KAN, l'organisation souhaite envoyer un signal fort à toutes les délégations.

La musique doit rester le seul critère de sélection, et toute tentative de manipulation technique ou marketing agressive est perçue comme une menace pour l'intégrité du concours. Le suivi rigoureux promis par Martin Green suggère que l'EBU ne tolérera aucun écart, car la transparence du vote est l'un des piliers fondamentaux de la confiance du public envers l'Eurovision.

Cette situation souligne la difficulté de gérer une compétition d'une telle ampleur à l'ère des réseaux sociaux, où un simple clip viral peut potentiellement modifier la perception d'un vote national ou international





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eurovision EBU KAN Israël Noam Bettan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pourquoi la RTBF maintient sa participation à l’EurovisionLes réactions reçues montrent combien la situation à Gaza suscite émotion, indignation et questionnements. Beaucoup...

Read more »

La Pologne signe un accord de prêt de 44 milliards d'euros avec l'UE pour moderniser son armée'C'est un moment charnière dans l'histoire de la Pologne comme de l'Union européenne', a déclaré le Premier ministre...

Read more »

Union: 'Il y a quelqu'un devant nous'", dit l'entraîneur unionisteLa défaite contre Saint-Trond a laissé des traces émotionnelles. L'entraîneur Hubert, ancien coach d'Anderlecht, insiste néanmoins sur la nécessité de mieux gérer certains moments clefs pour être au-dessus.

Read more »

Entrée libre pour la Journée de l'Europe à BruxellesLes institutions européennes ouvrent leurs portes au public pour que les citoyens puissent s'immerger dans les coulisses de l'Union européenne et comprendre comment elles influencent notre quotidien. Les visiteurs ont la possibilité de prendre à leur tour la place des députés européens dans l'hémicycle et également de faire des simulations de votes pour comprendre le processus décisionnel. À travers différents ateliers, ils découvriront toutes les thématiques pour lesquelles l'Union européenne prend des décisions.

Read more »