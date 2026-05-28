L'économie de la mer face à un défi majeur : aligner la finance avec la protection des mers

L'économie de la mer arrive à un moment charnière. Elle dépend directement de la santé des océans et celle-ci se détériore donc. Les activités entières, pêche, tourisme, infrastructures côtières continuent d'attirer des investissements alors même que les ressources dont elles dépendent sont en train de s'épuiser.

L' économie de la mer arrive à un moment charnière. Elle dépend directement de la santé des océans et celle-ci se détériore donc. L'image est forte, et elle n'est pas choisie au hasard.

Comme avant la crise financière de 2008, on construit de la valeur économique sans tenir compte de l'état réel des actifs sous-jacents. Ici, ces actifs, ce sont les écosystèmes marins. Concrètement, cela signifie que des activités entières, pêche, tourisme, infrastructures côtières continuent d'attirer des investissements alors même que les ressources dont elles dépendent sont en train de s'épuiser.

Le déséquilibre financier est spectaculaire : chaque année, 7300 milliards de dollars sont investis dans des activités qui dégradent l'océan, contre seulement 220 milliards consacrés à sa protection. C'est ce qui fait dire au Forum économique mondial que nous sommes face à un véritable défi. Car plus de la moitié du PIB mondial dépend directement ou indirectement de la nature. Dégrader cet actif, c'est fragiliser toute l'économie, d'autant que cet actif est gigantesque : les écosystèmes marins.

Et contrairement à la crise de 2008, il n'y aura pas de plan de sauvetage possible : on peut recapitaliser une banque, on ne peut pas imprimer du thon, ni refinancer une zone de pêche effondrée ou renflouer un récif corallien. De nouveaux outils financiers commencent à émerger, poussés notamment par le Forum économique mondial et les grandes institutions internationales : on voit apparaître des obligations bleues, des swaps dette-nature qui permettent de réduire la dette des États contre des engagements environnementaux, ou encore des structures d'investissements qui intègrent directement la santé des écosystèmes dans la valeur des actifs.

Mais pour l'instant, ces outils restent marginaux face aux flux massifs qui continuent d'alimenter les activités les plus destructrices





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Économie De La Mer Protection Des Mers Finances Défi Environnemental

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Incendie non éteint à Tubize, amiante, et tensions intercommunalUn incendie persiste à Tubize, la fumée contenant de l'amiante soulève des inquiétudes sanitaires pour les riverains et les communes voisines, tandis que les questionnements sur la répartition des coûts entre Wallonie, Flandre et Bruxelles se multiplient. L'affaire coïncide avec d'autres incidents récents : l'expulsion de Fatiha pour remboursement maladroit, l'agression à Nivelles, la disparition de plaques funéraires à Braine-l'Alleud, et l'accident tragique entre train et bus scolaire en Flandre. Cette série d'événements met en lumière les problèmes de sécurité publique, les responsabilités juridiques et les tensions intercommunales en Belgique.

Read more »

La Belgique à la Coupe du monde 1930 : une participation improbableEn 1930, la Belgique accepte une invitation à la première Coupe du monde en Uruguay, malgré les coûts de la traversée transatlantique et la crise économique. Le petit contingent européen, dont les Belges, les Roumains, les Français, les Yougoslaves et les Italiens, emprunte le Conte Verde depuis Gênes pour arriver à Montevideo. Le tournoi sert à renforcer les liens économiques et culturels, tandis que l'Uruguay, hôte choisi pour montrer la montée du football sud‑américain, accueille les équipes dans un contexte de crise mondiale.

Read more »

BFMTV fait face à menaces et insultes pour ses cartes météo rougesLe service météo de BFMTV accuse des dizaines d'insultes et de menaces après que des internautes aient jugé que les cartes météo, marquées en rouge, suscitent la panique. Les sceptiques climatiques reprochent aux médias de rendre les couleurs plus rouges pour alarmiser les téléspectateurs. BFMTV condamne les propos et assure qu'ils ne changeront pas la code couleur. La tête du service météo, Marc Hay, décrit une vague d'agressivité, tandis que les météorologues Kévin Floury et Bram Verbruggen soulignent l'importance de rester précis dans l'information.

Read more »

Conflit entre les États-Unis et l'Iran : les attaques se poursuivent dans la régionLe conflit entre les États-Unis et l'Iran continue à s'intensifier, avec des attaques aériennes et des opérations militaires dans la région de la mer Méditerranée.

Read more »