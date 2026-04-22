Victoria Bonya et d'autres influenceurs russes critiquent soudainement le gouvernement, tout en épargnant Vladimir Poutine. Une stratégie qui interroge sur la manipulation politique à l'approche des élections.

Victoria Bonya , ancienne vedette de la téléréalité russe reconvertie en influenceuse de premier plan, est aujourd'hui une figure incontournable du lifestyle mondial depuis sa résidence de Monaco. Avec plus de 13 millions d'abonnés sur Instagram, elle exerce une influence considérable sur une audience vaste et diversifiée. Bien que sa posture politique soit restée longtemps ambiguë, elle avait suscité une vive controverse en 2022 en publiant une vidéo où elle découpait un sac de la marque Chanel, dénonçant ainsi les sanctions économiques prises contre la Russie .

Cependant, un tournant inattendu a eu lieu récemment : cette personnalité, qui évite habituellement les sujets de controverse politique, a diffusé une vidéo de 18 minutes adressée directement au locataire du Kremlin, se présentant comme la voix du peuple. Ce geste s'inscrit dans une tendance plus large observée depuis début avril, où plusieurs influenceurs russes, dont certains étaient connus pour leur soutien indéfectible au régime, ont soudainement commencé à critiquer ouvertement la situation économique et sociale du pays.

Ce qui frappe le plus dans cette séquence, c'est la stratégie discursive adoptée par ces créateurs de contenu. Ils s'abstiennent soigneusement de cibler Vladimir Poutine lui-même, préférant concentrer leurs griefs sur son entourage. Selon leurs dires, le président serait mal conseillé et maintenu dans une bulle l'isolant des réalités quotidiennes des citoyens russes. En plaçant Poutine en position de sauveur providentiel, capable de résoudre les problèmes par sa seule volonté, ces influenceurs dédouanent le chef de l'État de toute responsabilité dans les crises actuelles.

Cette rhétorique, courante dans la culture politique russe, soulève des interrogations légitimes : assiste-t-on à une authentique prise de conscience populaire ou à une mise en scène orchestrée par les services de communication du Kremlin ? Les analystes de l'opposition russe y voient une manœuvre habile pour canaliser le mécontentement social sans jamais fragiliser la figure présidentielle.

Le timing de cette offensive numérique est particulièrement scruté à l'approche des prochaines élections législatives. Il est frappant de constater que, malgré les difficultés économiques majeures engendrées par ce que le pouvoir qualifie d'opération spéciale en Ukraine, ces influenceurs évitent soigneusement de mentionner le conflit. Le silence total sur la guerre contraste violemment avec la virulence des critiques sur l'inflation ou la gestion administrative.

De plus, l'accueil très favorable réservé à ces vidéos par Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, est une anomalie flagrante dans un système habituellement hermétique à toute forme de critique. Le fait que le pouvoir réponde publiquement et positivement à ces influenceurs, au lieu de les réprimer, suggère une stratégie de communication où le président se présente comme un dirigeant bienveillant et à l'écoute. En fin de compte, cette série de vidéos semble davantage servir les intérêts du pouvoir en place qu'elle ne constitue une réelle menace, permettant au Kremlin de purger les tensions sociales tout en renforçant le mythe d'un président déconnecté des fautes de ses subordonnés.





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