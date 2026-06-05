Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté définitivement le décret-programme pour l'enseignement, malgré les mobilisations contre les mesures d'économies. Les syndicats annoncent que le mouvement n'est pas près de se terminer.

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté définitivement le décret-programme pour l'enseignement, malgré les mobilisations contre les mesures d' économies . Les syndicats annoncent que le mouvement n'est pas près de se terminer.

Les directeurs d'école sont contraints de licencier des enseignants, ce qui menace la qualité de l'enseignement. Les policiers ont été déployés dans les rues pour maintenir l'ordre. Les étudiants ont perturbé le vote en hurlant et en s'attachant aux rampes du Parlement. Le gouvernement MR-Engagés a mis en place les mesures d'économies pour réduire le déficit.

Les économistes pensent que la Belgique compte trop de communes, ce qui pourrait être une piste d'économie. Georges-Louis Bouchez accuse la gauche d'être responsable de la situation économique actuelle. Le président ukrainien a écrit une lettre ouverte à son homologue russe pour proposer une rencontre





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