L'épidémie d'Ebola se poursuit dans la RDC et l'Ouganda avec des unggulan de conflits et des système de soins très faibles sur place. La accompagné la propagation du virus reste faible pour les populations européennes mais le risque existe, selon Emmanuel André. L'aide de la communauté internationale est très importante pour la réponse.

L'épidémie d'Ebola qui touche actuellement la RDC et l' Ouganda reste préoccupante, notamment en raison des conflits et du manque de ressources sur place. Mais pour les populations européennes, le risque de propagation du virus demeure 'très faible', assure le virologue Emmanuel André.

Le premier enjeu direct pour la Belgique et l'Europe est de soutenir les pays concernés dans leur réponse, assure-t-il. L'épidémie frappe la République démocratique du Congo (RDC) et l'Ouganda, dans des zones touchées par des conflits et où les systèmes de soins sont parfois assez pauvres, rappelle M. André. Cela rend l'approvisionnement d'autant plus difficile, les ressources devant parfois passer des lignes de front, ce qui ralentit l'accès et limite probablement le nombre de personnes capables d'être déployées sur place.

'Ce ne sont pas les compétences qui manquent, ce sont les ressources', précise le virologue. Il affirme qu'une trêve entre les belligérants est nécessaire pour endiguer la maladie. Sans conditions optimales, l'épidémie pourrait 'se chroniciser et avoir des conséquences majeures'. Le virologue souligne donc le rôle indispensable de la diplomatie mondiale de la santé.

Bien que la situation sur place soit préoccupante, le risque pour les populations européennes reste très faible, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).... Prosès Falzone : son amie rencontrée en discothèque juste avant les faits choque les victimes et leurs familles





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