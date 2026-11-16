L'Épopée Internationale de Romelu Lukaku : Des Doublés Historiques aux Triomphes Récents

Retracez la trajectoire sportive de Romelu Lukaku avec la Belgique : de ses débuts en 2010 aux records de 2024, en passant par les Coupes du Monde de 2018 et 2022.

La carrière internationale de Romelu Lukaku avec l'équipe de Belgique constitue un parcours riche en rebondissements, marqué par une résilience exceptionnelle face aux critiques. Le attaquant de West Brom a su transformer ses moments de doute en opportunités historiques, notamment lors des qualifications pour le Mondial brésilien où il a apporté une contribution décisive. Cette trajectoire montre comment un joueur peut redéfinir son héritage national à travers des performances clés.

Début de carrière et qualification pour le Brésil

Romelu Lukaku a connu une période difficile entre ses deux buts en Russie en trois ans, ne marquant qu'une seule fois en amical contre les Pays-Bas en août 2010. Cependant, il a pleinement saisi sa chance au stade Maksimir de Zagreb lors de sa 26e sélection. L'attaquant a inscrit deux buts avant la pause, portant les supporters belges à l'euphorie. Cette victoire a permis à la Belgique de retrouver la Coupe du monde après douze ans d'absence, depuis l'édition 2002 au Japon et en Corée. Pour Lukaku, ce fut le début d'une ascension vers un statut incontesté au sein de la génération dorée.

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Même si Lukaku a perdu sa place titulaire après deux matchs décevants durant la phase de groupes du Mondial brésilien au profit d'autres attaquants, il a joué un rôle crucial en huitièmes de finale. Face aux États-Unis à Salvador de Bahia, il a servi l'assiste pour le premier but, puis a marqué le deuxième après un geste de Kevin De Bruyne. Cette performance a permis à la Belgique de se qualifier et a redonné confiance au joueur face au sélectionneur Marc Wilmots.

Records et moments iconiques en Coupe du monde 2018

Avant l'envoi pour la Russie en 2018, Lukaku a battu le record historique de buts en sélection belge lors d'un amical contre l'Égypte le 6 juin 2018. En inscrivant son 31e but, il a dépassé Eden Hazard et Michy Batshuayi dans le classement des meilleurs marqueurs. Ce cap symbolisait la fin d'une longue période de croissance, car il n'avait fallu que trois années supplémentaires après avoir atteint la barre des trente buts pour doubler son actif.

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Sous la direction de Roberto Martinez, avec qui il a marqué 51 buts en 53 matchs, Lukaku est devenu l'arme préférée des Diables Rouges. Lors du Mondial 2018, il a inscrit des doublés contre le Panama et la Tunisie. Son meilleur moment reste sans doute la victoire contre le Japon le 2 juillet 2018, où il a libéré Nacer Chadli d'une feinte de corps mémorable. En quart de finale contre le Brésil le 6 juillet 2018, il a également offert le but du 2-0 à Dries Mertens, scellant une victoire emblématique.

Critiques post-Mondial 2022 et retour sous Tedesco

Le Mondial 2022 en Qatar a représenté un moment difficile, surtout lors du match contre la Croatie le 1er décembre 2022. En méforme physique et après seulement quatre minutes de jeu la semaine précédente contre le Maroc, Lukaku n'a pas pu empêcher l'élimination belge face à Luka Modric et ses coéquipiers. Les critiques se sont intensifiées après cette performance jugée en dessous des attentes, soulignant les défis persistants du joueur face à la pression internationale.

Réagissant fermement, Lukaku a rebondi dès le début de l'ère Ralf Rangnick puis Tedesco. Lors d'un match qualificatif contre l'Azerbaïdjan le 19 novembre 2023, il a inscrit un quadruplé historique, sa première réalisation de ce type en équipe nationale. Cette performance a lancé une série de quinze buts en neuf matchs, démontrant sa capacité à surpasser les obstacles et à rester un élément central de la sélection belge.

Préparation pour la Coupe du monde 2026 et legacy

Présenté comme un remplaçant potentiel pour la Coupe du monde 2026, Lukaku a prouvé son efficacité lors d'un amical contre l'Égypte au début de l'ère Rudi Garcia. Entré en jeu à la 66e minute, il a marqué en seulement vingt-trois secondes après un tir forçant, marquant le début d'une série de buts contre la Nouvelle-Zélande, le Sénégal et les États-Unis. Ces réalisations confirment son statut de buteur sériel et son impact immédiat sur la scène internationale, même après des périodes de doute.