L’équilibre complexe de Remco Evenepoel entre classiques et grands tours

Entre ambitions sur le Tour de France et domination sur les classiques, Remco Evenepoel fait face à un dilemme de carrière. Experts et journalistes analysent sa progression technique et les choix stratégiques qui l’attendent pour entrer dans l’histoire.

Le monde du cyclisme professionnel se trouve aujourd’hui à un carrefour fascinant avec la question du positionnement de Remco Evenepoel . Face à la dualité entre les grands tours et les classiques, les observateurs s’accordent sur une évidence : le prodige belge ne doit pas nécessairement choisir, mais plutôt apprendre à articuler ses ambitions.

Axel Merckx, fort de son expérience en tant que directeur d’équipe, souligne que la polyvalence est désormais la marque des plus grands champions, à l’instar de Tadej Pogacar qui prouve par ses résultats que ces deux mondes peuvent cohabiter. Pour Merckx, le recrutement d’Evenepoel par Red Bull-Bora n’est pas le fruit du hasard. Ce transfert vise clairement la conquête du maillot jaune sur la Grande Boucle, un rêve ultime pour le coureur. Pourtant, cette quête ne devrait en aucun cas occulter son immense talent sur les courses d’un jour. Le Belge a montré une progression spectaculaire, notamment dans son explosivité et sa capacité à conclure au sprint, une arme qu’on ne lui connaissait pas auparavant. Cette évolution tactique change radicalement la donne psychologique pour lui et pour ses concurrents, qui ne peuvent plus espérer le battre systématiquement dans un final au sprint. De son côté, le journaliste Rodrigo Beenkens apporte un regard historique et émotionnel sur la carrière d’Evenepoel. Il souligne l’exceptionnalité du palmarès du double champion olympique, souvent freiné par des chutes traumatisantes et des périodes d’arrêt prolongées. En comparant le parcours d’Evenepoel à celui de légendes comme De Vlaeminck, Beenkens insiste sur le fait que nous sommes témoins d’une carrière hors du commun. Le fait qu’il puisse désormais s’imposer dans des sprints de haute lutte, comme on l’a vu lors de sa récente victoire à l’Amstel, prouve qu’il a franchi un cap majeur. Il ne s’agit plus seulement de gagner par l’usure ou la fuite, mais de posséder la pointe de vitesse nécessaire pour conclure les plus grandes classiques. Cette nouvelle corde à son arc lui permet d’aborder les épreuves avec une sérénité nouvelle, sachant qu’il n’est plus condamné à faire la différence en solitaire pour lever les bras. C’est un changement de paradigme qui renforce sa stature de leader polyvalent. Néanmoins, la question de la spécialisation demeure centrale, notamment sous l’angle de la préparation physique. Cameron Vandenbroucke apporte une nuance importante dans ce débat. Si elle reconnaît le talent immense du coureur, elle pointe du doigt la distinction fondamentale entre un coureur polyvalent et un pur grimpeur. Selon elle, Evenepoel manque encore de cette fibre naturelle pour les très hautes montagnes qui caractérise un Tadej Pogacar ou un Jonas Vingegaard. Pour briller sur un Grand Tour, la préparation doit être drastique et exclusive. Vouloir tout gagner sur une seule et même saison semble dès lors périlleux. Vandenbroucke suggère plutôt une planification saisonnière où le coureur pourrait alterner ses objectifs d’une année sur l’autre, ou alors cibler des victoires d’étapes sur le Tour tout en préservant ses forces pour les classiques. Le défi pour Evenepoel sera donc de trouver cet équilibre fragile entre son envie viscérale de tout conquérir et les réalités physiologiques d’un sport de plus en plus spécialisé et exigeant, tout en restant fidèle à ses propres rêves de grandeur





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