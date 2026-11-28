L'équipe d'Espagne de tennis remporte la Coupe Davis aux dépens de l'Italie et Sarah Chaâri triomphe en finale de Taekwondo, confirmant son statut de leader mondial.

L'équipe d' Espagne a décroché le titre majeur de la Coupe Davis en remportant la finale contre l' Italie, pays hôte de l'épreuve. Cette rencontre marque une revanche directe pour les Ibériques, qui s'étaient déjà inclinés face aux Azzurri lors de l'édition précédente disputée il y a exactement un an. Le match inaugural de cette confrontation avait été particulièrement dominé par le joueur espagnol représenté au classement mondial, numéroté 32e, qui n'avait concédé que trois jeux lors de sa victoire en simple sur un score de 6-2 et 6-1. Cette performance rapide, conclue en une durée de 1h12 minutes, a permis à la délégation espagnole de préserver sa condition physique optimale avant ce rendez-vous décisif de dimanche.

Mécanique de la victoire espagnole et historique

La dynamique de cette finale repose sur une série de succès consolidée tout au long du tournoi. Vendredi, la délégation espagnole avait officiellement validé sa place en finale en dominant l'équipe de République tchèque sur le score sans appel de 2 à 1. Ce résultat a été scellé grâce à la victoire décisive obtenue lors de l'épreuve de double, un moment charnière qui a basculé le cours de la compétition. L'équipe italienne, bien que résiliente, n'a pas pu inverser la vapeur une fois la dynamique espagnole enclenchée, confirmant la supériorité tactique et technique de ses adversaires sur la durée de l'épreuve.

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Performance de Musetti et Vavassori en double

Le couple composé de Lorenzo Musetti et Andrea Vavassori a joué un rôle central dans l'obtention de ce titre, notamment en remportant les matchs de double. Leur victoire a été acquise face au duo tchèque composé de Jiri Lehecka et Tomas Machac, sur des scores détaillés de 3-6, 6-1 et 7-6 (7/4). Avant cette confrontation déterminante en double, Lorenzo Musetti, classé 27e au monde, s'était déjà imposé en simple contre Jakub Mensik, classé 15e, avec un score de 6-3 et 6-4. Cependant, la République tchèque avait tenté de réagir via Jiri Lehecka, classé 14e, qui avait égalisé en battant Flavio Cobolli, 7e mondial, par 6-2, 1-6 et 6-3.

Triomphe de Sarah Chaâri en Taekwondo

Dans un autre domaine sportif, la pratiquante tunisienne de taekwondo Sarah Chaâri a confirmé son statut de leader mondial en remportant la finale du Grand Prix. Cette victoire intervient trois ans après son succès précédent à Manchester, marquant ainsi sa deuxième conquête de cette compétition majeure. Chaâri a dû faire face à une adversaire qu'elle avait déjà battue en finale en août dernier, mais qui lui a offert une résistance acharnée tout au long du combat. La Tunisieuse a démontré un caractère solide et un talent confirmé, répondant présent à l'ultime grand rendez-vous de sa saison après avoir brillé à Astana précédemment.

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Le parcours combatif de la finaliste tunisienne

Le match de finale a été une épopée émotionnelle où Sarah Chaâri a dû gérer des moments de forte tension. Après avoir pris les commandes avec un score de 7-6, elle s'est retrouvée dans une situation critique avec un retard de 7-10. Malgré cette adversité, la médaillée de bronze des Jeux Olympiques de Paris a trouvé les ressources mentales et physiques pour inverser le cours des événements. Elle a finalement renversé la situation de manière définitive avec un score de 11-10, point après point, prouvant sa capacité à gérer la pression dans les instants cruciaux d'une compétition internationale de haut niveau.

Implications pour les Jeux Olympiques et l'avenir

Ce double succès sportif positionne favorablement les athlètes concernés pour les échéances futures, notamment à un an et demi des prochains Jeux Olympiques. Pour l'équipe d'Espagne, la victoire renforce sa légitimité et sa confiance en vue des prochaines éditions de la Coupe Davis. Pour Sarah Chaâri, ce titre s'affirme comme la preuve que sa maîtrise du taekwondo mondial est inébranlable. Elle se présente désormais comme une figure centrale du sport international, prête à défendre ses couleurs avec autorité lors des compétitions majeures à venir.