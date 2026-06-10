L'Espagne et Lamine Yamal : la nouvelle ère du football mondial ?

Analyse des chances de l'Espagne pour la Coupe du Monde 2026, portée par le jeune prodige Lamine Yamal, après l'échec de Kylian Mbappé à accumuler les trophées individuels.

En 2018, Kylian Mbappé éclatait aux yeux du monde en s'appropriant, un peu à la surprise générale, la Coupe du Monde en Russie. À l'époque, Kiki avait à peine 20 ans mais il avait tellement dominé la concurrence qu'on imaginait qu'il allait, à terme, accumuler les Ballons d'Or.

Huit ans plus tard, l'armoire à trophées individuels du Français est toujours vide et c'est un autre qui squatte le haut des sondages de popularité. À bientôt 19 ans, Lamine Yamal s'apprête à disputer sa toute première Coupe du Monde. Celle qui doit ramener l'Espagne sur le toit du monde, deux ans après son sacre européen.

La Roja est ambitieuse et veut en profiter pour mettre fin à une étrange anomalie : elle n'a plus passé un tour à élimination directe dans un Mondial depuis 2010. Élimination sans gloire en poules en 2014, sortie de piste dès les huitièmes de finale en 2018 et 2022. Ironie du sort, c'est pourtant en tant que grandissime favorite qu'elle aborde ce tournoi.

Grâce à sa démonstration collective à l'Euro 2024 et, surtout, à ses individualités qui pullulent dans toutes les lignes. Devant, on l'a dit, Yamal confisquera tous les regards. Mais le Catalan sera épaulé et de bien belle manière. Nico Williams, s'il retrouve son niveau de 2024, est un poison pour toutes les défenses, Mikel Oyarzabal est toujours aussi précieux et le trident Olmo-Pedri-Rodri a de quoi faire jalouser toutes les nations du monde.

Derrière, c'est solide aussi avec un quatuor Cucurella-Laporte-Cubarsi-Llorente qui ne présente pas d'immenses lacunes. Reste désormais à voir qui d'Unai Simon, Joan Garcia ou David Raya aura la préséance de Luis de la Fuente, confronté à un problème de luxe. Bref, sur papier, cette Roja dégouline de talent et se connaît par cœur. 19 des 26 joueurs présents dans la liste définitive de Luis De La Fuente étaient déjà là à l'Euro 2024.

Preuve que le coach mise avant tout sur la continuité, les affinités et les automatismes. Peut-être cela s'explique-t-il aussi par le tirage favorable dont a bénéficié la Roja pour cette Coupe du Monde 2026. En poules, les Espagnols défieront le Cap-Vert, l'Arabie saoudite et l'Uruguay. Rien d'insurmontable sur papier, d'autant plus que les Uruguayens semblent méchamment en fin de cycle.

En cas de première place, Yamal et compagnie pourraient tomber sur le deuxième du groupe J, donc sans doute l'Algérie ou l'Autriche. Puis, selon la logique, ils pourraient affronter la Colombie ou la Croatie en huitièmes, avant un potentiel duel face à la Belgique en quarts. Sans vouloir manquer de respect à nos Diables Rouges, on a connu pire comme parcours vers les demi-finales d'une Coupe du Monde.

Sans grande surprise au vu de son pedigree et du parcours qui l'attend, cette Roja est la grandissime favorite des bookmakers. Elle a la cote la plus basse devant la France et l'Allemagne sur la plupart des sites. De quoi lui permettre d'aborder ce Mondial 2026 avec ambition. Attention, cependant, à l'excès d'orgueil et de confiance.

En grand tournoi, il ne pardonne que rarement. L'Espagne, elle-même, en avait fait l'amère expérience en 2014 où elle avait piteusement été éliminée dès les poules, alors qu'elle était la tenante du titre et potentielle favorite à la victoire. Ce nouvel épisode s'annonce donc passionnant, avec une jeune star qui pourrait bien marquer l'histoire du football mondial. Mais le chemin vers le sommet est semé d'embûches, et seule la performance sur le terrain dictera le verdict final





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