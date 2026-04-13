L'essor des hard discounts en Belgique : les consommateurs privilégient les prix bas

Les enseignes de hard discount en Belgique enregistrent une croissance significative, stimulée par les prix avantageux, les promotions régulières et les changements de comportement des consommateurs, exacerbés par l'inflation et la hausse des prix de l'énergie.

Les enseignes de hard discount connaissent un essor significatif auprès des consommateurs belges. La raison principale réside dans les prix inférieurs et les promotions régulières qu'elles proposent, exerçant une influence croissante sur les décisions d'achat. Dans les magasins, les clients expriment ouvertement leurs motivations. Une consommatrice témoigne: "C'est quand même un peu moins cher".

D'autres consommateurs expliquent comparer systématiquement les promotions avant de remplir leur panier. Pour beaucoup, s'orienter vers des enseignes financièrement plus abordables est devenu une évidence économique. Cette tendance s'observe non seulement dans les préférences d'achat immédiates mais aussi dans une évolution des mentalités vis-à-vis des produits. Les produits sans marque ou à bas prix, autrefois perçus avec méfiance, gagnent en acceptabilité. Un client, faisant ses courses dans un supermarché discount, confie: "Ça ne me dérange pas forcément d'acheter des produits qui ne sont pas de marque, donc je fréquente des enseignes plus low budget". Ce succès croissant des marques de distributeurs joue un rôle central dans cette dynamique. Moins chères que les grandes marques, ces marques de distributeurs attirent par leur excellent rapport qualité-prix. Pour des produits courants tels que les biscuits ou le chocolat, l'écart de prix peut atteindre près de deux euros entre une marque reconnue et son équivalent de distributeur. Jason Sevestre, porte-parole d'Aldi, souligne cette réalité: "Le consommateur belge veut toujours se faire plaisir, mais il cherche des alternatives aux marques premium devenues trop onéreuses. Il se tourne donc plus facilement vers les marques propres". Cette évolution est renforcée par le contexte économique actuel. L'inflation persistante et la hausse des prix de l'énergie impactent considérablement le pouvoir d'achat des ménages. Alain Decrop, professeur de marketing à l'UNamur, analyse cette situation: "Le consommateur cherche à économiser sur divers postes budgétaires". L'alimentation, mais aussi l'habillement et les chaussures, deviennent des catégories particulièrement sensibles aux prix. Face à ces contraintes financières, les ménages adaptent leurs priorités et réduisent certaines dépenses. Ils se tournent vers des produits perçus comme suffisamment qualitatifs, sans être obligés de payer le prix des marques premium. L'expert résume simplement cette tendance: "Cela crée un attrait accru pour les hard discounts dans ce contexte socio-économique tendu". Cette situation offre aux hard discounters une opportunité unique de fidéliser ces nouveaux clients, et ce, même après une éventuelle stabilisation des tensions économiques et internationales. L'accent mis sur les promotions, le rapport qualité-prix et la réponse aux contraintes budgétaires des consommateurs positionne les enseignes de hard discount comme des acteurs majeurs du secteur de la distribution en Belgique. Elles s'adaptent ainsi aux nouvelles réalités du marché, répondant aux préoccupations des consommateurs en matière de pouvoir d'achat et d'évolution des modes de consommation





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