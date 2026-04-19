L'essor des voitures électriques d'occasion : une aubaine pour les consommateurs

Les ventes de véhicules électriques de seconde main connaissent une croissance significative, attirant de plus en plus d'acheteurs grâce à des coûts d'utilisation réduits et des prix d'achat en baisse. L'offre abondante, conséquence de la fin des contrats de leasing de voitures de société, contribue à cette tendance.

Bien que les statistiques nationales précises soient encore en attente, le terrain de la vente automobile observe déjà une tendance claire et encourageante : les voitures électriques d'occasion suscitent un intérêt grandissant auprès des consommateurs. Cette appétence se traduit concrètement par une augmentation notable des ventes. Charles Raeymaekers, conseiller en vente chez Toyota City Approved Used, témoigne d'une hausse substantielle, estimant les ventes à environ 20 à 30% supérieures par rapport à la période marquée par la crise. Cette dynamique positive n'est pas un phénomène isolé. L'analyse des clics sur la plateforme 'My Way', spécialisée dans les annonces de véhicules d'occasion, révèle une tendance similaire, avec une augmentation de 30% des consultations concernant les voitures électriques d'occasion.

Cette conjoncture pousse de nombreux automobilistes à considérer sérieusement l'option électrique, un choix qui se révèle de plus en plus judicieux sur le plan financier, comme le souligne Charles Raeymaekers. Il met en avant deux aspects cruciaux : d'une part, le coût de la recharge électrique, qui s'avère systématiquement moins onéreux que le remplissage d'un réservoir de carburant pour une voiture thermique. D'autre part, les frais d'entretien des véhicules électriques sont également inférieurs par rapport à leurs homologues à combustion interne. Cette économie à l'usage, combinée à une accessibilité accrue à l'achat, constitue un argument de poids pour les acheteurs potentiels.

La démocratisation des voitures électriques d'occasion s'explique en partie par une offre pléthorique sur le marché. Gauthier Thyrion, responsable des véhicules d'occasion chez Percy Motors, éclaire cette situation. Il explique que les voitures électriques ont historiquement connu un grand succès en tant que véhicules de fonction ou de société. À l'issue de leurs contrats de leasing, ces véhicules, désormais disponibles sur le marché de l'occasion, génèrent un afflux important. Cette abondance, loin de saturer le marché, a un effet bénéfique sur les prix. 'Comme il y en a beaucoup, les prix descendent, se stabilisent, et deviennent accessibles pour les particuliers', précise-t-il.

Cette réalité se reflète dans les parts de marché. Si en 2025, les véhicules électriques ne représentaient qu'une modeste part de 4% des ventes sur le marché de l'occasion, ce chiffre a déjà progressé pour atteindre 6% au cours des trois premiers mois de l'année 2026. Cette progression rapide indique une transformation profonde des habitudes de consommation et une adoption accélérée de la mobilité électrique, même dans sa déclinaison de seconde main. L'engouement pour les voitures électriques de seconde main s'inscrit dans un contexte plus large de sensibilisation environnementale et de recherche d'économies par les ménages.

Face à la volatilité des prix des carburants fossiles et aux préoccupations croissantes concernant l'impact écologique des transports, l'option électrique, même d'occasion, devient une alternative de plus en plus séduisante. La baisse des coûts d'acquisition est un facteur déterminant. En effet, la disponibilité accrue de modèles électriques issus de flottes d'entreprises arrivant en fin de contrat de location longue durée (LLD) ou de location avec option d'achat (LOA) alimente le marché de l'occasion. Ces véhicules, souvent bien entretenus par les entreprises utilisatrices, présentent l'avantage d'être proposés à des tarifs compétitifs, rendant ainsi la mobilité électrique accessible à un public plus large, qui n'aurait peut-être pas les moyens d'acquérir un modèle neuf.

L'argument économique est renforcé par les économies réalisées à l'usage. Le coût de la recharge électrique, comparé au prix de l'essence ou du diesel, est significativement plus bas, surtout lorsque l'on peut recharger à domicile pendant les heures creuses. De plus, l'entretien d'un véhicule électrique est généralement plus simple et moins coûteux que celui d'un véhicule thermique. Les pièces d'usure comme le système d'échappement, les filtres à particules ou les bougies d'allumage n'existent pas sur un modèle électrique, réduisant ainsi la fréquence et le coût des interventions en atelier. Ces avantages cumulés font des voitures électriques d'occasion un choix rationnel pour de nombreux acheteurs en quête d'une mobilité plus durable et plus économique.

L'évolution des données de marché illustre cette tendance. La part des voitures électriques d'occasion dans le volume total des ventes de véhicules de seconde main est en constante augmentation. Ce pourcentage, qui était marginal il y a encore peu, commence à peser de manière significative. La projection de 6% sur les trois premiers mois de 2026 par rapport à 4% en 2025, bien que représentant une croissance relative importante, est susceptible de continuer à croître à mesure que le parc de voitures électriques neuves se développe et que les premiers modèles mis sur le marché arrivent en fin de cycle de leasing. Ce phénomène est observé dans plusieurs pays, témoignant d'une transition globale vers l'électromobilité.

Les professionnels du secteur automobile anticipent d'ailleurs une poursuite de cette dynamique, avec un marché de l'occasion qui deviendra un canal de distribution de plus en plus important pour les véhicules électriques. Les acteurs du marché, tels que les concessions automobiles et les plateformes de vente en ligne, adaptent leurs offres pour répondre à cette demande croissante, proposant une gamme plus large de modèles d'occasion, souvent avec des garanties étendues. L'essor des voitures électriques d'occasion représente ainsi une opportunité majeure pour les consommateurs soucieux de leur budget et de leur empreinte écologique, tout en contribuant à l'accélération de la décarbonation du secteur des transports.





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