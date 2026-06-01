L'état de la Floride poursuit OpenAI et son PDG pour avoir mis en circulation un produit dangereux

Le procureur général de la Floride a lancé une poursuite contre OpenAI et son PDG, Sam Altman, les propriétaires de ChatGPT. L'état affirme que OpenAI et Altman ont mis en circulation un produit dangereux et ont ignoré les avertissements sur les risques de sécurité.

Le procureur général de l'état de Floride a lancé une poursuite contre OpenAI et son PDG, Sam Altman , les propriétaires de ChatGPT. L'état affirme que OpenAI et Altman ont mis en circulation un produit dangereux et ont ignoré les avertissements sur les risques de sécurité.

La Floride est la première état américain à lancer une poursuite de ce type et probablement pas la dernière.

"La montée en puissance d'OpenAI est le résultat d'un réseau de tromperie et d'exploitation des utilisateurs (dont des résidents de la Floride), où leurs données et leur sécurité sont utilisées pour augmenter la valeur de marché d'OpenAI. Et tout cela au prix d'une coûteuse acceptation.

" C'est ce qui est mentionné dans l'acte d'accusation contre OpenAI et son PDG, Sam Altman, qui a été déposé par le procureur général de l'état américain, James Uthmeier. Il y a en tout 10 accusations. Elles accusent l'entreprise et son PDG de pratiques commerciales trompeuses et inéquitables, de négligence, de violation des lois locales et fédérales, de tromperie et de causation de troubles publics.

Selon le procureur général, les systèmes actuels d'OpenAI pour les utilisateurs présentent un "grand risque de dépendance, de déclin cognitif, de suicide, de violence et des dommages associés". Il est également fait référence à la fusillade sur le campus de l'université d'État de la Floride en avril 2025. Le tireur de cette fusillade a déclaré qu'il avait eu des "conversations approfondies" avec ChatGPT avant l'attaque.

Il s'agit d'une affaire civile, où Uthmeier veut faire sanctionner l'entreprise et tenir Altman personnellement responsable des erreurs commises grâce à l'utilisation de ChatGPT. Altman aurait "agir de manière imprudente, avec une totale mépris pour le danger pour la vie humaine que la fonction de son entreprise comporte.

" OpenAI n'a pas encore réagi à la nouvelle poursuite, et Altman reste pour l'instant silencieux. L'entreprise a cependant déjà déclaré que ses systèmes sont développés avec la sécurité en tête.

"Nous continuons à améliorer la formation de ChatGPT, afin qu'il puisse reconnaître les signaux de problèmes psychiques ou émotionnels et y répondre, dé-escalader les conversations et renvoyer les utilisateurs vers les lignes de soutien nécessaires," a-t-on dit dans une déclaration antérieure. OpenAI a également nié qu'elle soit responsable de grands incidents comme la fusillade à l'université de la Floride. Des proches des victimes affirment que l'entreprise est responsable de l'événement.

"ChatGPT n'est pas responsable de ce crime atroce," a-t-on lu dans un communiqué. Cette affaire est similaire à celle de Facebook, qui a eu lieu récemment en Californie. Dans ce cas, il a été déterminé si Google et Meta ont conçu leurs plateformes de manière à encourager l'utilisation inappropriée par les jeunes utilisateurs, à leurs dépens de la santé mentale. Les entreprises technologiques sont-elles responsables de ce que les utilisateurs reçoivent de la génération d'IA ?

C'est une question qui reviendra régulièrement, y compris en justice, selon l'expert en intelligence artificielle et journaliste de la VRT, Tim Verheyden.

"La comparaison avec Facebook ne concerne pas la technologie, mais la responsabilité," précise-t-il. "Même là, le récit a commencé avec une entreprise qui a dit : 'nous sommes qu'un plateau. ' Plus tard, la discussion a déplacé vers la question de savoir combien d'influence une entreprise technologique a réellement sur le comportement humain, avec beaucoup de différents processus juridiques en résultant.

" "Facebook décide ce que les gens voient, tandis que l'IA générative comme ChatGPT décide ce que les gens entendent et lisent. Cela rend la question de responsabilité peut-être encore plus sensible que pour les médias sociaux. Nous voyons la chatbot de plus en plus comme une personne : les gens parlent à ChatGPT comme s'il s'agissait d'un ami, d'un conseiller ou de quelque chose d'autre.

" La probabilité est donc grande que d'autres états américains lancent des poursuites contre les entreprises d'IA. Cependant, le président Donald Trump veut investir pleinement dans l'intelligence artificielle, pour rivaliser avec la principale concurrente sur le marché : la Chine. Et Sam Altman fait également partie du plan pour cela. Google a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de choisir les sources qu'ils voient en premier lorsqu'ils effectuent une recherche.

Ainsi, ils n'auront jamais à manquer les dernières nouvelles de VRT NWS





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