L'Europe assouplit les règles pour les nouvelles techniques de modification génétique sur les plantes

Le Parlement européen a adopté une législation plus souple pour les nouvelles techniques de modification génétique (NTMG) appliquées aux végétaux, dans le but de favoriser l'innovation agricole et la résilience climatique tout en maintenant des garde-fous.

Le Parlement européen a approuvé des règles plus souples pour l'utilisation des nouvelles techniques de modification génétique ( NTMG ) sur les plantes. Ces techniques permettent d'apporter des modifications très précises à l'ADN des plantes, par exemple pour les rendre plus résistantes à la sécheresse ou aux maladies.

"Cette décision n'arrive pas trop tard", estiment des experts de la KU Leuven. Avec les NTMG, l'ADN des cultures peut être modifié afin qu'elles poussent mieux, contiennent plus de nutriments ou soient plus résistantes à la sécheresse et aux maladies. Les règles assouplies ne s'appliquent qu'aux plantes dont les modifications génétiques sont limitées, similaires à des mutations qui surviennent naturellement ou via la sélection classique.

Les experts réagissent positivement et se réjouissent que l'Europe puisse maintenant combler son retard sur les pays qui modifient déjà depuis longtemps les plantes par des techniques modernes. Les nouvelles règles ne s'appliquent pas à l'agriculture biologique et il faudra encore au moins deux ans avant que les premières plantes développées selon ces règles n'apparaissent sur le marché européen.

Des plantes capables de résister à la sécheresse, à la chaleur ou à l'humidité extrême, ou des pommes qui ne brunissent plus lorsqu'elles tombent. Ce sont des exemples de cultures qui pourront être développées plus rapidement. L'Europe assouplit les règles entourant les nouvelles techniques génomiques, les NTMG. Ce sont des techniques modernes de modification génétique pour apporter des changements très ciblés dans l'ADN des plantes, sans introduire de matériel génétique étranger.

"Les procédures existantes pour les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont très complexes", déclare Mathias De Mesmaeker, qui suit ce dossier depuis des années pour le SPF Santé publique. "Mettre une plante génétiquement modifiée sur le marché en Europe peut donc prendre de 2 à 3 ans. Suivre la procédure coûte déjà rapidement plusieurs millions. Avec les nouvelles règles, cela pourra aller beaucoup plus vite et plus simplement.

" "On dit parfois que l'Europe est le musée de l'agriculture. Cette initiative législative peut être vue comme une manœuvre de rattrapage : elle permet à l'Europe d'ouvrir ses marchés aux plantes NTMG innovantes.

" Les règles assouplies ne s'appliquent pas à toutes les plantes modifiées par les nouvelles techniques génétiques. L'Europe distinguera désormais deux catégories : NTMG-1 et NTMG-2. La première catégorie est réservée aux plantes avec un nombre et un type limités de modifications génétiques.

"Il s'agit de plantes avec des mutations simples, qui peuvent survenir spontanément dans la nature ou via la sélection classique", explique De Mesmaeker. "Les plantes de cette catégorie seront désormais traitées comme des plantes classiques. Elles ne devront par exemple pas être étiquetées comme plantes génétiquement modifiées.

" "La 2e catégorie concerne les plantes ayant subi des modifications génétiques plus nombreuses ou plus profondes. Pour ces plantes, les règles OGM strictes existantes restent applicables. Les plantes résistantes aux herbicides ou capables de produire des substances insecticides seront toujours classées dans la catégorie 2.

" On regarde donc l'aspect génétique final de la plante, plutôt que la méthode qui l'a produite. À ce sujet, il y a trois ans, une visite a été effectuée à l'Institut flamand de recherche agricole, halieutique et alimentaire, qui mène depuis longtemps des recherches sur les OGM et les NTMG. Pour l'agriculture biologique, l'utilisation des NTMG reste interdite.

Les semences des cultures relevant de la catégorie NTMG-1 devront également indiquer obligatoirement qu'une technique moderne de modification génétique a été utilisée, afin que les agriculteurs puissent faire un choix éclairé. Le dossier sur l'utilisation des NTMG en Europe est controversé et traîne depuis des années. Les opposants craignent que l'on ne sache encore trop peu de choses sur les effets à long terme sur l'homme, les animaux et l'environnement.

Et que les grandes multinationales ne déposent des brevets sur des variétés végétales améliorées.

"L'UE répond à cela en introduisant des mesures de transparence", dit De Mesmaeker. Ainsi, aucun brevet ne pourra être déposé sur des caractéristiques ou des séquences d'ADN présentes dans la nature ou produites par des moyens biologiques. L'Institut flamand de biotechnologie (VIB) se déclare en tout cas "réjoui" par les nouvelles règles.

"C'est un jalon important pour l'innovation dans l'agriculture et les sciences végétales en Europe", déclare le directeur Jérôme Van Biervliet. "Cela confirme que l'Europe choisit un avenir où la science et l'innovation contribueront efficacement à la durabilité et à la sécurité alimentaire. " Le VIB a activement contribué pendant des années à l'élaboration des nouvelles règles européennes. Les experts de la KU Leuven estiment également que la décision de l'Europe n'arrive "pas trop tard".

"La réticence en Europe a entraîné une perte partielle de l'avance de l'Europe dans la biotechnologie végétale", déclarent les scientifiques spécialistes des plantes Maarten Houben, Devang Mehta et Hervé Vanderschuren dans une réaction écrite conjointe





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