Le professeur Tim Haesebroeck recommande aux nations européennes de riposter aux agressions cybernétiques de Moscou par des contre-opérations ciblées pour dissuader toute escalade.

Les États européens victimes des cyberattaques russes doivent envisager sérieusement de contre-attaquer directement les services de sécurité ou les hackers russes responsables de ces intrusions. Cette recommandation émane de Tim Haesebroeck, professeur de politique internationale à l'Université de Gand (UGent) et expert reconnu dans le domaine de la guerre hybride. L'objectif affiché n'est pas de déstabiliser la société russe dans son ensemble, mais d'envoyer un signal politique fort et immédiat aux dirigeants de Moscou concernant l'ampleur des dommages causés par leurs actions.

Limites des sanctions face à l'agression numérique

Les mesures pécuniaires traditionnelles montrent actuellement leurs limites face à l'agressivité numérique de l'Est. Par exemple, l'Allemagne a imposé de nouvelles sanctions après l'incident impliquant un drone sur l'aéroport de Leipzig. Plusieurs autres pays européens ont suivi ce mouvement, yet l'efficacité de ces mesures diminue face à la persistance des attaques. Selon Tim Haesebroeck, interrogé sur VRT NWS De Ochtend, il devient impératif pour Bruxelles d'explorer d'autres options pour protéger ses infrastructures critiques et sa stabilité politique.

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Stratégie de riposte proportionnée et défensive

Le professeur international insiste sur la nécessité d'une distinction claire entre l'attaque militaire classique et la réponse cybernétique tactique. Il considère qu'il serait dangereux de tenter de destabiliser la société russe, comme le fait Moscou avec l'Europe, car cela pourrait déclencher une escalade militaire non souhaitée. La riposte doit se concentrer exclusivement sur les acteurs étatiques ou les groupes de hackers responsables, en utilisant les capacités défensives et offensives déjà existantes au sein des agences de renseignement européennes.

Capacités offensives belges et coordination européenne

La Belgique dispose également d'une capacité cybernétique offensive capable d'effectuer ce type d'opérations spécifiques, bien que le gouvernement n'ait jamais officiellement reconnu l'usage de telles mesures. À l'inverse, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont clairement indiqué qu'ils avaient déjà agi contre des acteurs hostiles. Une coordination européenne rigoureuse est essentielle pour que Moscou comprenne qu'une attaque contre un membre de l'Union entraîne une réponse collective unifiée et coordonnée de tous les États membres concernés.

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Équilibre entre dissuasion et prévention de l'escalade

La gestion de cette nouvelle doctrine nécessite une évaluation minutieuse pour éviter une spirale violente. Les décideurs politiques doivent répondre avec assez de force pour imposer des coûts significatifs aux Russes, sans dépasser le seuil qui donnerait à Moscou une dominance dans une possible escalade militaire directe. L'approche doit rester proportionnelle et réactive. L'actuelle stratégie d'attente prudente, combinée à la simple déclaration de soutien à l'Ukraine, s'avère insuffisante face à la poursuite des hostilités cybernétiques.

Implications stratégiques pour la sécurité continentale

La réponse proposée vise à inverser la dynamique actuelle où les agressions continuent sans frein réel. En adoptant une politique de riposte immédiate et visible, l'Europe peut espérer dissuader de futures tentatives d'intrusion ou de sabotage numérique. Cette évolution marque un tournant potentiel dans la géopolitique numérique, passant d'une posture purement défensive à une dissuasion active. Les implications pour la sécurité nationale de chaque pays membre restent sous la responsabilité des gouvernements nationaux, mais l'impact global pourrait redéfinir les règles du engagement international face aux menaces hybrides.