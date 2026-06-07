La Belgique s'offre une 'manita' face à la Tunisie avant la Coupe du Monde. Cela fait 36 ans que l'interruption volontaire de grossesse est légale en Belgique. L'IVG peut être pratiquée sous conditions strictes, avec notamment une limite de 12 semaines de grossesse pour la pratiquer. Ces conditions sont dénoncées depuis plusieurs années.

L'Europe impose la transparence des salaires en Belgique mais Arthur ne pourra pas demander combien gagne Maxime. Soirée pyjama douteuse, accusations de viols sur mineurs, comportement inapproprié : qui est Jérôme Barella , suspecté d'avoir tué la petite Lyhanna ?

Adrien affirme avoir été blessé par un jet de projectile policier lors de la manifestation à Bruxelles : 'J'ai porté plainte'.

'C'est une insulte pour les femmes' : Allonger le délai d'IVG de 12 à 18 semaines ? Tous les experts et partis sont d'accord depuis 3 ans… mais un parti flamand bloque. Cela fait 36 ans que l'interruption volontaire de grossesse est légale en Belgique. L'IVG peut être pratiquée sous conditions strictes, avec notamment une limite de 12 semaines de grossesse pour la pratiquer.

Ces conditions sont dénoncées depuis plusieurs années. Il y a trois ans, un rapport d'expert demandé par le gouvernement avait unanimement recommandé d'allonger le délai de 12 à 18 semaines. Mais trois ans plus tard, rien n'a bougé. Pourquoi ?

C'est ce qu'a tenté de comprendre Corentin Simon. Victime de phishing, un couple de nonagénaires obtient le remboursement de 50.000 euros : le jugement qui pourrait tout changer. Bras de fer entre les écoles et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : que vont devenir les examens de fin d'année ?

'Engagés : dégagez ! ' : près de 2000 enseignants et élèves manifestent à Liège contre le décret programme et promettent d'autres actions. Deux personnes sont décédées dans un feu survenu dans un logement à Wavre. Plusieurs blessés sont à déplorer.

Le bourgmestre a évoqué le fait que le logement puisse être occupé par des étudiants, 'mais l'enquête devra le confirmer', nuance le procureur du roi du Brabant wallon. Soirée pyjama douteuse, accusations de viols sur mineurs, comportement inapproprié : qui est Jérôme Barella, suspecté d'avoir tué la petite Lyhanna ? Adrien affirme avoir été blessé par un jet de projectile policier lors de la manifestation à Bruxelles : 'J'ai porté plainte'.

'C'est une insulte pour les femmes' : Allonger le délai d'IVG de 12 à 18 semaines ? Tous les experts et partis sont d'accord depuis 3 ans… mais un parti flamand bloque





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La Belgique s’offre une « manita » face à la Tunisie avant la Coupe du MondeSamedi après-midi, dans un stade Roi Baudouin plein à craquer et dans une ambiance survoltée, les Diables Rouges ont remporté leur dernier match de préparation avant leur départ pour la Coupe du Monde par forfait (5-0) face à la Tunisie, réduite à dix après l’expulsion d’Ismaël Gharbi.

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