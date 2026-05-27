L'Europe se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale : les explications

Selon le rapport Copernicus, l'Europe connaît un réchauffement accéléré en raison de sa proximité avec l'Arctique, de la fonte des neiges et de la réduction de la pollution atmosphérique. Un paradoxe qui souligne l'urgence d'agir face au changement climatique.

Les températures des derniers jours l'illustrent bien : l' Europe se réchauffe plus vite que le reste du monde. Et même deux fois plus vite que la moyenne mondiale depuis 1980, selon le dernier rapport du service européen Copernicus .

Le Vieux continent connaît des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et plus graves. Comment cela se fait-il ? Voici les explications de Nina Dautrebande. La température moyenne en Europe est d'environ 2,5 degrés plus élevée qu'à l'ère préindustrielle, alors même que le vieux continent ne représente que 10 à 20 % des émissions globales de gaz à effet de serre.

Ce réchauffement plus rapide s'explique d'abord par la position géographique de l'Europe : le continent s'étend jusqu'à l'Arctique, qui est la région du monde qui se réchauffe le plus vite, trois à quatre fois plus vite que la moyenne mondiale. En 2025, le continent a perdu environ 30 % des surfaces enneigées par rapport à la période 1991-2020, soit l'équivalent de la France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et la Suisse.

Ces surfaces blanches réfléchissent les rayons du soleil et renvoient la chaleur : c'est ce qu'on appelle l'effet albédo. En disparaissant, elles laissent place à des surfaces dites foncées (roche, végétation) qui absorbent plus de chaleur et réchauffent l'air. Les épisodes de sécheresse aggravent aussi le réchauffement car les sols sans eau retiennent davantage la chaleur. Le paradoxe, c'est que ce réchauffement plus rapide s'explique aussi par la réduction de la pollution atmosphérique.

Depuis une dizaine d'années, l'Europe a davantage lutté contre la pollution de l'air avec des normes environnementales plus strictes. En fait, les aérosols (particules issues de la pollution industrielle) réfléchissent la lumière solaire dans l'atmosphère et modifient les propriétés des nuages. Ils agissaient comme une sorte de filtre qui limitait le réchauffement climatique. Comme la pollution atmosphérique a diminué, il y a davantage de rayonnement solaire et donc une atmosphère plus chaude.

Cela dit, ces particules étaient très nocives, donc cette évolution n'est pas qu'une mauvaise chose. La crainte est que ce réchauffement de l'Europe s'accentue encore en 2027 avec le retour probable du phénomène climatique naturel El Niño, qui pourrait amplifier les températures déjà élevées.

Les scientifiques appellent à une action urgente pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter aux conséquences inévitables du changement climatique, notamment les canicules, les sécheresses et les incendies de forêt qui frappent de plus en plus souvent le continent européen. Ce constat alarmant souligne l'urgence d'accélérer la transition énergétique et de renforcer les politiques climatiques.

Alors que l'Europe se veut leader mondial dans la lutte contre le réchauffement, elle doit aussi faire face à des défis internes, comme la conciliation entre protection de l'environnement et compétitivité économique. Les prochaines années seront cruciales pour inverser la tendance et éviter un emballement climatique aux conséquences désastreuses pour les écosystèmes et les sociétés humaines





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