L'histoire inédite de Julie Vanloo sur son échec au SAT qui a stoppé son rêve de WNBA. Une analyse de sa carrière mondiale et de sa résilience après l'incident.

Julie Vanloo a révélé lors d'une émission récente comment un seul examen a bouleversé le cours de sa vie. La garde belge de 33 ans a partagé ses souvenirs lors de sa participation à l'émission Het Huis avec Eric Goens. Elle y a expliqué comment une décision prise lors d'une session d'examen à Bruxelles a redirigé sa trajectoire sportive internationale.

La rupture avec le rêve américain initial

Lorsqu'elle avait 18 ans, Julie Vanloo souhaitait vivement rejoindre les États-Unis pour poursuivre ses études et sa carrière. Son objectif premier était de s'intégrer dans le système universitaire américain, une voie qui aurait pu servir de tremplin vers la WNBA. Pour y parvenir, elle devait absolument réussir un examen SAT, un test d'entrée standardisé.

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L'athlète a admis avoir sous-estimé la préparation nécessaire pour cette étape cruciale. Des conseillers l'avaient assurée qu'il n'était pas impératif de réviser intensivement pour ce type de test. Elle a donc entré dans la salle d'examen à Bruxelles avec une confiance excessive, sans aucun support de révision sous le bras.

Un échec technique lors de l'examen

Dans la salle, Vanloo a observé ses camarades de classe manipulant de gros livres et semblaient concentrés sur leurs notes. Elle n'a pas compris pourquoi ces étudiants révisaient alors que l'on lui avait dit le contraire. En voyant la simplicité apparente des questions, elle a cru à une erreur de jugement collectif.

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Devant le manque de compréhension des énoncés, la sportive a choisi de tricher. Elle a observé les réponses de l'élève assis à côté d'elle et a reproduit ses réponses sur tout le document. Cette méthode a fonctionné jusqu'à la dernière page de l'examen. Le système de copie s'est effondré lors de la dernière section.

La révélation tardive du piège

La dernière question demandait aux étudiants d'écrire un texte basé sur une cartoon. Vanloo a réalisé avec effroi que l'image affichée pour l'élève en face d'elle montrait un éléphant. De son côté, sa propre feuille présentait une girafe. Elle a compris qu'il existait deux versions différentes du test en circulation.

Ce détail visuel a anéanti ses chances de réussite immédiate. La garde a déclaré qu'elle savait dès cet instant que sa chance était perdue. Elle a regretté de ne pas avoir pris la préparation de la langue plus au sérieux, bien qu'elle maîtrise déjà le français et l'anglais.

Une carrière mondiale et instable

Cet échec n'a pas empêché Julie Vanloo de devenir une joueuse de premier plan. En quatorze ans, elle a joué pour dix-neuf équipes différentes à travers le globe. Son parcours l'a conduite en Australie, en Turquie et aux États-Unis.

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Elle évolue actuellement pour le club Athinaikos en Grèce. Vanloo affirme rester ouverte à toute opportunité future aux États-Unis, mais elle refuse désormais les contrats courts. Elle cherche avant tout la stabilité et le bonheur sur le terrain plutôt que de vivre constamment dans ses valises.