Découvrez la vie extraordinaire de Pablo Casals, le violoncelliste qui a redonné vie aux suites de Bach et lutté toute sa vie pour la paix et la démocratie, marqué par son amitié avec la reine Elisabeth.

Le prestigieux Concours Reine Elisabeth pour le violoncelle offre un prix exceptionnel : le vainqueur a le privilège de jouer pendant quatre ans sur l'instrument même de Pablo Casals .

Ce musicien, figure emblématique et monumentale de l'histoire de la musique, est celui qui a véritablement redonné vie aux suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, les propulsant au sommet du répertoire classique mondial. Au-delà de son génie technique, Casals a consacré sa vie entière à la promotion de la paix et de la démocratie, partageant une amitié profonde et sincère avec la reine Elisabeth de Belgique.

Nés tous deux en 1876, le souverain belge et le virtuose catalan auraient fêté leur 150e anniversaire cette année. Pablo, ou Pau en langue catalane, ne fut pas seulement le violoncelliste le plus célèbre de son époque, mais s'illustra également comme compositeur et chef d'orchestre, tout en maintenant un engagement social et politique indéfectible. L'apport musical de Pablo Casals est indissociable de sa redécouverte des suites de Bach.

À l'âge de treize ans, il tombe par hasard sur ces partitions dans une boutique de musique, mais il lui faudra douze années d'études intensives et de recherches avant d'avoir le courage de les interpréter en public pour la première fois. Avant son intervention, ces œuvres étaient perçues comme des exercices mécaniques, purement académiques et dépourvus d'âme.

Casals, quant à lui, y a découvert un univers d'émotions d'une pureté et d'une intensité inégalées, transformant radicalement la perception mondiale de ces pièces. Très jeune, il connaît un succès fulgurant à travers le monde, se produisant à Paris, Londres, en Russie, aux États-Unis et en Amérique latine. En 1920, il fonde son propre orchestre, consolidant ainsi son influence.

Sa rencontre avec la reine Elisabeth, facilitée par le violoniste et compositeur belge Eugène Ysaÿe, a scellé un lien durable basé sur une passion commune pour l'art et un pacifisme militant. Le parcours de Casals est marqué par un courage moral exemplaire. Défenseur fervent de la liberté, il a utilisé sa notoriété comme un bouclier et un haut-parleur pour les opprimés.

En 1917, il refuse de se produire en Russie soviétique et, dès 1933, il boycotte l'Allemagne après l'ascension d'Adolf Hitler au pouvoir. Face à la dictature du général Franco dans son pays natal, l'Espagne, il choisit l'exil et s'installe à Prades, dans les Pyrénées françaises. Pour soutenir les réfugiés et les victimes de la guerre, il organise de nombreux concerts de bienfaisance.

Après la Seconde Guerre mondiale, il refuse catégoriquement de jouer dans les pays qui reconnaissent le régime de Franco, déclarant avec force que son violoncelle est sa seule arme. Ce silence musical prolongé était un acte politique conscient. Comme le souligne Bernard Meillat, conseiller musical de la Fondation Pau Casals, l'artiste considérait qu'il était d'abord un être humain avant d'être un musicien, et que la célébrité imposait une responsabilité accrue de protester contre l'immoralité.

La reconnaissance internationale de son combat humanitaire fut immense. En 1963, il reçoit la Presidential Medal of Freedom, la plus haute distinction civile des États-Unis. Invité à trois reprises aux Nations Unies à New York, il s'est vu décerner la médaille de la paix de l'ONU en 1971. À chaque occasion, il interprétait son propre arrangement d'une chanson populaire catalane, El Cant dels Ocells (Le Chant des Oiseaux), dont les paroles appellent à la paix universelle.

Ce morceau, devenu un hymne à la fraternité, a été repris par les plus grands violoncellistes comme Yo-Yo Ma ou Mischa Maisky. Casals a également composé un Hymne aux Nations Unies et l'oratorio El pessebre (La Crèche), qu'il a porté sur scène pendant dix ans. À sa mort à l'âge de 96 ans à Porto Rico, il a laissé un héritage immense.

Outre la restitution des suites de Bach au monde, il a révolutionné la technique du violoncelle, notamment le doigté et l'usage de l'archet. Son message final reste d'une actualité brûlante : nous oublions trop souvent que nous sommes tous des êtres humains et que toutes les guerres doivent cesser





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