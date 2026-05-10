L'Héritage Maudit de Sykes-Picot : Le Tracé qui a Fragmenté le Moyen-Orient

Une analyse approfondie de l'accord secret de 1916 entre la France et le Royaume-Uni, dont les frontières artificielles continuent de nourrir les conflits contemporains au Moyen-Orient.

L'origine de nombreuses guerres et tensions persistantes au Moyen-Orient remonte à plus d'un siècle. Les puissances occidentales se sont toujours immiscées avec vigueur à ce carrefour crucial du monde, une région riche en ressources stratégiques, notamment le pétrole.

Au cœur de ce chaos se trouve un accord secret, peu connu du grand public mais profondément maudit par beaucoup : le traité Sykes-Picot. En mai 1916, alors que la Grande Guerre faisait rage et que l'Empire ottoman touchait à sa fin, deux diplomates, Sir Mark Sykes pour le Royaume-Uni et François Georges-Picot pour la France, se sont réunis dans le secret d'une salle de conférence à Londres.

Sans jamais avoir mis les pieds dans le sable de la région qu'ils s'apprêtaient à partitionner, ils ont tracé une ligne brute au crayon sur une carte. Cette diagonale, s'étendant d'Acre sur la côte méditerranéenne jusqu'à Kirkuk dans le désert irakien, visait à diviser le territoire en deux sphères d'influence en cas de victoire alliée. Ce geste, d'une simplicité technique déconcertante, allait modifier à jamais le visage du Moyen-Orient.

Le tracé de Sykes-Picot n'était en aucun cas le plan d'un ordre juste ou équitable. Il s'agissait, en réalité, d'un simple partage du butin de guerre entre les Britanniques et les Français. Cette ligne arbitraire a tranché sans ménagement à travers des liens tribaux ancestraux, des routes commerciales séculaires et des montagnes où les Kurdes vivaient depuis des générations. Elle a séparé des familles de leurs proches, des agriculteurs de leurs terres et des bergers de leurs troupeaux.

À aucun moment les Arabes, les Kurdes ou les Arméniens n'ont été consultés sur leurs aspirations ou leurs besoins. C'était là la marque typique des empires coloniaux : les intérêts stratégiques de Londres et Paris primaient sur la réalité ethnique et religieuse locale. En divisant le gâteau sans tenir compte de la complexité humaine, Sykes-Picot a jeté les bases de la création d'États-nations artificiels où des populations n'avaient aucune habitude de cohabitation administrative.

La Syrie, le Libanon, la Jordanie, l'Irak, l'Arabie saoudite, le Koweït, Israël et la Palestine sont nés ou ont été façonnés sous l'influence de cette logique, installant un climat de méfiance et de conflit pour le siècle à venir. Plus d'un siècle plus tard, l'ombre de cette ligne est toujours visible, bien que sa signification exacte ait été oubliée par beaucoup.

Pourtant, la logique arrogante selon laquelle des étrangers auraient le droit d'organiser le Moyen-Orient selon leurs propres intérêts a survécu à toutes les crises : le Mandat britannique sur la Palestine, la Guerre froide, les chocs pétroliers, l'invasion de l'Irak et même le Printemps arabe. Prenons l'exemple de l'Irak. Ce pays a été assemblé par les Britanniques à partir de trois provinces ottomanes distinctes : Mossoul, Bagdad et Bassorah.

Dès sa naissance, l'Irak était une construction sans base sociale solide, une unité forcée et une véritable poudrière. Des Sunnites, des Chiites et des Kurdes ont été compressés dans un même État que personne n'avait souhaité, si ce n'est les Britanniques qui voulaient garantir leur accès au pétrole de l'ancienne Mésopotamie. Chaque dirigeant fort qui a suivi, y compris Saddam Hussein, a maintenu cette structure artificielle par la terreur et la violence.

Les Kurdes ont été persécutés, les Sunnites ont dominé et, après une révolte avortée en 1991, des massacres ont frappé les Chiites. Lorsque les États-Unis ont supprimé ce régime violent lors de l'invasion de 2003, l'État s'est effondré précisément le long de ces anciennes lignes de fracture coloniales. L'État islamique, né de la frustration de Sunnites marginalisés, a profité de ce vide pour s'emparer de Mossoul en 2014 et proclamer un califat.

L'organisation a explicitement déclaré vouloir enterrer le maudit accord de Sykes-Picot, affirmant que les frontières coloniales n'avaient aucune légitimité. C'était, en quelque sorte, l'histoire qui se vengeait. De même, en Syrie, Bashar al-Assad a hérité en 2000 d'un pays que son père, Hafez, avait dirigé d'une main de fer pendant des décennies, car la minorité alaouite ne pouvait maintenir son pouvoir sur une population majoritairement sunnite sans un contrôle total et brutal.

Ainsi, le legs de 1916 continue de hanter la région, prouvant que des frontières tracées sans considération pour l'humain ne peuvent mener qu'à l'instabilité chronique





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