L'Hôpital de la Citadelle de Liège combat la pénurie de personnel par l'attraction des vocations

Face à la crise du recrutement en santé, l'hôpital de la Citadelle de Liège organise des journées immersives pour attirer de nouveaux talents vers ses 188 métiers.

L' hôpital de la Citadelle de Liège a récemment franchi une étape audacieuse pour contrer la crise profonde qui frappe le secteur de la santé . En organisant une journée portes ouvertes, l'institution a ouvert ses portes à un public varié, allant des lycéens aux demandeurs d'emploi, et même aux personnes en pleine reconversion professionnelle.

Cette initiative, ciblant des individus âgés de 15 à 50 ans, ne se voulait pas être une simple visite touristique, mais une véritable opération de séduction visant à susciter des vocations dans un contexte où la pénurie de personnel devient alarmante. L'enjeu est colossal : avec le vieillissement progressif de la population, les projections indiquent que dans trois décennies, environ un quart de la population active mondiale devra s'investir dans les soins de santé pour maintenir un niveau de qualité acceptable.

Aujourd'hui, le défi du recrutement est déjà une réalité quotidienne et préoccupante pour les gestionnaires de santé. Sur place, l'organisation a misé sur l'immersion avec des ateliers thématiques dédiés aux multiples facettes du fonctionnement hospitalier. Parmi les visiteurs, on retrouve Charlotte, une jeune étudiante de 17 ans en classe de rhétorique, attirée par le stand des soins intensifs. Pour elle, le déclic est venu d'un mélange paradoxal entre les séries médicales et la dure réalité de la crise sanitaire.

Elle explique que la période du Covid-19 a été particulièrement éprouvante, mais que c'est précisément cette difficulté qui a renforcé son désir d'aider les autres. Ce témoignage illustre la volonté d'une nouvelle génération de s'engager malgré la pénibilité reconnue des métiers du soin, prouvant que la résilience peut devenir un moteur professionnel. L'inquiétude des directions hospitalières est palpable, mais elle s'accompagne d'une stratégie de communication renouvelée.

Simon Tonon, responsable des formations, souligne la volonté de l'établissement de proposer un discours alternatif à celui, souvent sombre, véhiculé par la presse ou les fictions télévisuelles, qui mettent l'accent sur la charge de travail écrasante et le risque d'épuisement professionnel. L'idée est de mettre en avant la passion. Jean-François Gillard, infirmier urgentiste, incarne parfaitement cette vision. Pour lui, le métier est une source d'adrénaline quotidienne où l'entraide et l'esprit d'équipe transforment les collègues en une véritable famille.

Cette dimension humaine est cruciale pour attirer des profils comme Clara, 17 ans, qui rêve de pédiatrie et voit en la Citadelle un lieu bienveillant où elle se sent déjà prête à postuler dès la fin de ses études. Cependant, l'hôpital ne se limite pas aux soins médicaux. La pénurie frappe également les services logistiques et de support, essentiels à la survie de la structure.

Olivier Gillot, chef de cuisine, a profité de l'événement pour signaler que certains postes, notamment en cuisine, sont accessibles sans diplômes spécifiques. C'est une opportunité immédiate pour des profils comme Driton, qui apprécie l'aspect communautaire et physique du métier, loin de l'ennui d'un bureau. Cette ouverture vers des recrutements rapides et moins académiques montre l'urgence de remplir les effectifs pour assurer le fonctionnement global de la structure, tout en offrant des chances d'insertion rapide aux demandeurs d'emploi.

En conclusion, l'hôpital de la Citadelle rappelle que pour fonctionner, une telle machine nécessite la collaboration de 188 métiers différents. Des médecins aux informaticiens, en passant par les ingénieurs en énergie et les cuisiniers, chaque maillon est essentiel. Cette journée portes ouvertes a permis de rappeler que derrière la crise et les chiffres, il y a des hommes et des femmes passionnés qui espèrent voir débarquer une nouvelle vague de collègues pour relever les défis de demain.

L'objectif final reste la pérennité du système de santé liégeois et la garantie d'une prise en charge humaine et efficace pour tous les patients, quel que soit le service sollicité





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Recrutement Santé Liège Vocation Hôpital

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Mélo du Quartier annule son concert à Liège suite à une polémique homophobeLe rappeur camerounais La Mélo du Quartier a annulé sa venue à Liège prévue le 30 mai après que ses paroles incitant à la violence contre les homosexuels ont suscité l'indignation de la communauté LGBTQIA+.

Read more »

Nouvelle tension au Real Madrid : Valverde aurait terminé à l’hôpital après une bagarre avec TchouameniQuel est le joueur aux côtés duquel Aurélien Tchouaméni a disputé le plus de matches dans sa carrière ? On vous le...

Read more »

Rien en va plus au Real Madrid : Tchouaméni envoie Valverde à l’hôpitalÀ trois jours du Clasico contre le Barça, le Real Madrid implose : après une altercation avec son coéquipier Aurélien Tchouaméni jeudi dans le vestiaire après l’entraînement, le capitaine madrilène Federico Valverde souffre d’un traumatisme crânien, nouveau signe de la tension qui règne dans un club en train de totalement rater sa saison.

Read more »

Un nouveau centre d'intervention physique intégré à l'hôpital (en Français) en JSONCe texte introduit la création d'un centre d'intervention physique, installé dans un nouveau bâtiment, qui offre des équipements modernes pour un entraînement physique adapté à la rééducation des blessés ou à la prévention des blessures. Le Docteur Nicolas Goffin, son coordinateur, décrit les équipements et services offerts, notamment l'utilisation du matériel d'isocinétisme pour analyser et agir sur les groupes musculaires pour améliorer les performances ou la récupération des sportifs blessés. De plus, le centre offre un suivi pluridisciplinaire dans les spécialités médicales les plus pertinentes pour le sport : traumatologie, orthopédie, kinésithérapie, psychologie.

Read more »