L'incinération des animaux de compagnie : un deuil de plus en plus personnalisé en Belgique

De plus en plus de propriétaires belges optent pour l'incinération de leurs animaux de compagnie, une pratique en pleine expansion qui reflète un changement de regard sur le rôle des animaux dans nos vies. Cet article détaille les coûts associés à cette démarche, les différentes options disponibles et l'évolution du secteur.

Ce qui était autrefois considéré comme une pratique marginale est aujourd'hui de plus en plus perçu par les propriétaires d'animaux comme une étape naturelle du processus de deuil.

L'incinération des animaux de compagnie devient une option de plus en plus courante en Belgique, reflétant un changement profond dans la façon dont nous considérons nos compagnons à quatre pattes. Cependant, cette démarche implique un certain coût, dont le montant varie en fonction de plusieurs facteurs clés.

Réginald Requer, fondateur du centre funéraire pour animaux Pro Animali situé à Froidchapelle, a récemment détaillé ces prix lors de son intervention dans l'émission Bonjour Benjamin sur BEL RTL, dans le cadre de la séquence Mon argent. Deux principales options d'incinération sont disponibles : l'incinération individuelle et l'incinération collective. L'incinération individuelle, la plus prisée par les propriétaires, permet de récupérer les cendres de l'animal décédé.

Cette possibilité offre un certain réconfort, permettant aux familles de conserver un souvenir tangible de leur compagnon. Comme l'explique Réginald Requer, l'objectif est de pouvoir ramener l'animal à la maison, sous une forme différente. À l'inverse, l'incinération collective consiste à incinérer plusieurs animaux simultanément, sans restitution des cendres. Cette option est significativement moins coûteuse, représentant environ la moitié du prix de l'incinération individuelle.

Elle est souvent choisie par les propriétaires qui ont déjà engagé des frais vétérinaires importants en fin de vie de leur animal et qui disposent d'un budget limité. Il est important de noter que la durée de l'incinération varie en fonction de la taille de l'animal. Pour un chat, le processus dure généralement entre une demi-heure et trois quarts d'heure, tandis que pour un grand chien, il ne dépasse rarement une heure et demie.

Cette rapidité permet aux familles de ne pas attendre trop longtemps avant de pouvoir récupérer les cendres ou de procéder à leur dispersion. Le coût de l'incinération elle-même varie considérablement en fonction de la taille de l'animal. Pour un chat, le prix de base est d'environ 125 euros. Pour les chiens, le prix augmente avec la taille, pouvant atteindre jusqu'à 400 euros pour un très gros chien.

Cependant, le montant final ne se limite pas au coût de la crémation. Plusieurs frais supplémentaires peuvent s'ajouter, notamment le transport de l'animal depuis le domicile ou la clinique vétérinaire, qui est généralement facturé en supplément. Le choix de l'urne dans laquelle les cendres seront conservées influence également le coût total. Les options varient d'un simple récipient pour la dispersion des cendres à une urne décorative, avec des prix allant de 20 à 150 euros.

Certains centres funéraires proposent également des cérémonies de recueillement avant l'incinération, permettant aux familles de rendre un dernier hommage à leur animal en présence de fleurs, de mots personnels ou d'objets affectueux. Ces moments de recueillement sont considérés comme importants par de nombreux propriétaires.

Le secteur de l'incinération animale a connu une croissance significative au cours des dernières décennies, en particulier au cours des dix dernières années, en raison d'un changement de perception des animaux de compagnie, de plus en plus considérés comme des membres à part entière de la famille. Cette évolution se reflète dans l'augmentation du nombre d'incinérations réalisées quotidiennement par certains centres, qui peuvent atteindre 15 à 20 par jour.

Bien que le secteur ait été affecté par la hausse des prix de l'énergie, notamment du gaz, la situation semble s'être stabilisée ces dernières années





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