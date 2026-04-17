L'incroyable périple de Ludovic Daxhelet à travers la Belgique pour le Télévie : un défi solidaire record

Au guidon de son cuistax, Ludovic Daxhelet a parcouru les routes de Belgique pendant sept jours dans le cadre d'une opération Télévie mémorable. Son périple, marqué par des épreuves physiques et émotionnelles intenses, a suscité un élan de solidarité sans précédent, récoltant une somme record pour la recherche contre le cancer.

Depuis maintenant une semaine entière, Ludovic Daxhelet a fait de son cuistax le symbole d'une détermination sans faille et d'une générosité débordante. Son périple, qui traverse les routes de Belgique, s'inscrit dans le cadre prestigieux de l'opération Télévie , une cause chère au cœur de nombreux Belges. Hier, lors d'une intervention en direct dans le journal télévisé de RTL info 13h, Ludovic a partagé les profondeurs de son expérience, une aventure humaine rythmée par des défis physiques considérables et des moments émotionnels intenses. Son objectif principal : rassembler des fonds essentiels pour financer la recherche contre le cancer, une maladie qui touche tant de familles.

Ce défi d'envergure, qui prendra fin dans quelques instants à Liège Expo, après une ultime étape cruciale à Rochefort, a réussi à mobiliser un élan de solidarité populaire tout simplement extraordinaire. Des villages aux grandes villes, la mobilisation ne cesse de croître, prouvant une fois de plus la force du lien social face à l'adversité. Le voyage a débuté à Paliseul, le village natal de Ludovic, où les premiers coups de pédale ont été donnés avec émotion. De là, son cuistax a filé en direction de Rochefort, une étape clé qui a culminé en un véritable triomphe de participation et d'enthousiasme.

L'animateur, le visage marqué par la fatigue mais illuminé par un sourire radieux, a raconté l'accueil incroyable reçu à Rochefort. Il a décrit avec une sincérité touchante la présence de sa famille et de ses proches pour cette dernière ligne droite. « Ma maman, mon papa, ma fille, tous ceux qui étaient présents pour m’accompagner pour cette dernière ligne droite ici à Rochefort. Et puis j’arrive ici à Rochefort et il y a un monde incroyable avec une ambiance de dingue », a-t-il partagé, soulignant la force du soutien familial et populaire. Les images diffusées montraient une foule compacte, venue encourager Ludovic, créant une atmosphère vibrante et pleine d'espoir. Chaque kilomètre parcouru représentait une victoire, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui luttent contre le cancer et pour ceux qui soutiennent la recherche.

Au-delà de l'aspect festif et solidaire, Ludovic n'a pas caché les aspects les plus ardus de son entreprise. Le cuistax, bien que symbolique, impose un effort physique conséquent sur de longues distances. Il a avoué avoir traversé des moments de doute et de grande fatigue. « Franchement, hier soir, j’avais un peu un down, beaucoup d’émotions, vraiment beaucoup d’émotions. Et puis ce matin, un regain d’énergie dans mon village natal. » Ces confidences témoignent de la dimension humaine profonde de ce défi. Malgré la fatigue qui s'accumule et les douleurs physiques inévitables, Ludovic puisait une force inépuisable dans le soutien constant des nombreux participants et spectateurs qui l'ont rejoint en cours de route. L'initiative des « cyclos du cœur », accompagnés notamment de Jean-Michel Zecca, a ajouté une couche supplémentaire à cette dynamique collective, prouvant que cette opération était bien plus qu'un simple défi individuel. C'était une véritable communauté qui pédalait ensemble pour une cause commune, renforçant les liens et la motivation de chacun. La perte de poids constatée, environ 4 kilos, est une preuve tangible des sacrifices physiques consentis, mais le moral de Ludovic est resté intact, porté par l'amour et la solidarité dont il a été l'objet.

Sur le plan financier, cette édition du Cuistax pour le Télévie a atteint des sommets inégalés, marquant l'histoire de l'événement. Ludovic Daxhelet s'est réjoui de ce succès retentissant : « C’est magique. C’est un record absolu depuis le début du Cuistax. » La cagnotte, initialement modeste, a vu ses chiffres s'envoler de manière spectaculaire. À ce jour, le montant récolté par le biais du cuistax frôle les 100 000 euros, un chiffre exceptionnel qui témoigne d'une générosité accrue de la part du public. Ce montant historique n'est que le reflet de l'engagement et de l'ambition de l'opération. L'exemple le plus frappant est le record journalier établi hier, avec la somme impressionnante de 8 050 euros récoltés en une seule journée, une performance qui souligne l'enthousiasme débordant des donateurs et des participants. L'étape finale à Liège Expo a vu la barre symbolique des 105 000 euros franchie, un accomplissement qui dépasse toutes les attentes et qui apporte une contribution significative à la recherche contre le cancer.

Ludovic a chaleureusement remercié toutes les personnes qui ont rendu cet exploit possible : ceux qui ont pédalé à ses côtés, ceux qui sont venus l'applaudir sur le bord des routes, ceux qui lui ont offert un câlin de soutien, et surtout, ceux qui ont donné généreusement. « Je tiens à remercier tous les gens qui sont venus sur la route pour pédaler, pour applaudir, pour faire des câlins. Et surtout, pour donner, on a dépassé largement la barre des 105 000 euros. C’est juste incroyable. Mais en tout cas, merci à tous. Vous êtes vraiment géniaux », a-t-il déclaré, les larmes aux yeux, visiblement ému par tant de bienveillance et de soutien. Ce périple à cuistax restera gravé dans les mémoires comme un exemple éclatant de la puissance de la mobilisation solidaire au service d'une cause vitale.





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