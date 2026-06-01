L'intelligence artificielle prend son envol dans notre quotidien

Les progrès de l'intelligence artificielle sont rapides, mais les risques ne sont pas toujours évidents. Suivez ce liveblog pour tout savoir sur l'AI.

L'intelligence artificielle fait son entrée dans notre quotidien. Les progrès sont rapides, mais les risques ne sont pas toujours évidents. Suivez ce liveblog pour tout savoir sur l'AI.

La banque BNP Paribas prévoit de remplacer les tâches de 1 000 personnes par l'intelligence artificielle et la digitalisation dans les trois ans. Selon Anseeuw, le CEO de la banque, les chatbots peuvent déjà gérer une grande partie des interactions avec les clients.

Cependant, les clients veulent parfois discuter avec un banquier. Anseeuw cite l'exemple de la chatbot lancée par la banque l'année dernière pour les interactions avec les clients. Il explique que les clients peuvent déjà faire beaucoup de choses dans l'application, mais ils veulent parfois discuter avec un banquier. Un plus grand nombre de ces interactions peuvent être gérées par un bot.

Par exemple, les clients posent souvent des questions sur les cartes de crédit. L'année dernière, il y avait 8,6 millions de questions posées par les clients sur ce sujet. Anseeuw souhaite que 7 millions d'interactions soient gérées par le bot en 2028. Cela signifie que les banquiers ne doivent pas remplacer tous les employés qui quittent le centre d'appel.

L'année dernière, 500 personnes ont quitté BNP Paribas Fortis, tandis que seuls 330 ont été embauchés. Selon Anseeuw, les investissements dans l'AI permettront de remplacer seulement 75 à 80 % des employés qui quitteront la banque.

Cependant, la banque continuera à investir dans les employés, souligne Anseeuw. Les employés recevront des formations pour développer leurs compétences et la banque continuera à promouvoir la diversité. La Commission européenne a adopté un accord interdisant les systèmes d'IA qui peuvent générer des images sexuellement explicites sans le consentement de la personne concernée, comme Grok.

L'accord comporte un interdit explicite sur les 'nudify'-apps et les autres systèmes d'IA qui peuvent générer des images sexuellement explicites sans le consentement de la personne concernée. Apple a accepté un accord de 250 millions de dollars dans un recours collectif où le groupe était accusé d'avoir trompé des millions d'acheteurs d'iPhone.

Les plaignants accusaient le groupe d'avoir promu des fonctionnalités d'IA qui n'existaient pas à l'époque des faits, qui ne existent pas aujourd'hui et qui ne seront disponibles qu'en deux ans ou plus, pour stimuler la vente d'iPhone. La Commission de la publicité nationale a décidé que Apple avait trompé les consommateurs en suggérant que la nouvelle Siri, pilotée par l'IA, était désormais disponible.

L'accord, dans lequel Apple n'admet pas d'erreur, concerne environ 36 millions de appareils achetés aux États-Unis entre le 10 juin 2024 et le 29 mars 2025. Chaque participant au recours collectif pourrait recevoir 25 dollars par appareil, un montant qui peut atteindre 95 dollars en fonction du nombre de plaignants validés. L'accord doit encore être approuvé par la Cour fédérale. Les avocats des plaignants pourraient recevoir jusqu'à 28 % de l'accord, soit 70 millions de dollars.

Les électeurs britanniques voient de plus en plus souvent du fake news et il y a des inquiétudes quant à son influence sur leur comportement électoral. Par conséquent, la Commission électorale britannique a lancé un projet pilote pour identifier la désinformation. Les adversaires locaux ont également utilisé des images manipulées. Une candidate féminine qui ne portait pas de hijab a reçu une image avec une hijab.

Les partisans d'une autre candidate ont reçu une image avec une autre couleur de peau et une autre origine. Les derniers jours ont vu des images de Giorgia Meloni, la première ministre italienne, se propager sur les réseaux sociaux. La première ministre est apparue notamment dans du linge intime. Elle a plaisanté sur les réseaux sociaux en disant que la personne qui a créé l'image avait réussi à l'améliorer.

La première ministre pense que 'quelque adversaire acharné' a créé les deepfakes.

'C'est un fait que les gens utilisent désormais tout pour propager des mensonges. ' La première ministre a reçu beaucoup de critiques de personnes qui ne savaient pas que les images étaient des deepfakes. Elle a donc averti les gens.

'Les deepfakes sont un instrument dangereux, car ils peuvent tromper, manipuler et attaquer n'importe qui. Il faut donc une règle : vérifiez avant de croire les images et ne partagez pas les images sans vérifier.

' La première ministre a ajouté qu'elle pourrait être victime d'un autre scandale demain





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