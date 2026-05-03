Après une finale de Ligue des Champions décevante et le départ de Simone Inzaghi, l'Inter Milan, sous la direction de Christian Chivu, a connu une saison de renaissance en Serie A, se positionnant pour un potentiel doublé Coupe-Championnat malgré une élimination précoce en Ligue des Champions.

L’ Inter Milan a entamé la saison 2024 avec un sentiment d’incertitude palpable. La défaite cuisante 5-0 subie en finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain laissait présager des difficultés.

Le départ de Simone Inzaghi, l’entraîneur qui avait mené l’équipe jusqu’à cette finale, ajoutait à l’instabilité. Son remplacement par Christian Chivu, un ancien joueur emblématique du club, représentait un pari audacieux, mais également une source d’interrogations. Chivu, bien que respecté pour sa carrière de joueur, disposait d’une expérience limitée en tant qu’entraîneur principal, avec seulement treize rencontres de Serie A à son actif, acquises lors d’un passage par Parme.

Son retour à l’Inter, où il avait brillé sur le terrain et débuté sa carrière d’entraîneur au sein des équipes de jeunes, était perçu comme un geste de confiance, mais également comme un défi de taille. L’effectif, quant à lui, semblait en fin de cycle, nécessitant un rajeunissement et un nouveau souffle pour retrouver sa compétitivité au plus haut niveau. Le mercato estival a donc été crucial pour l’Inter, avec l’objectif de renforcer l’équipe et de préparer l’avenir.

L’arrivée de Manuel Akanji, un défenseur expérimenté, était un atout majeur pour la solidité de la défense. Parallèlement, l’Inter a misé sur de jeunes talents prometteurs tels que Luis Henrique, Ange-Yoan Bonny, Andy Diouf et Petar Sucic, dans l’espoir de découvrir de futures stars. Le retour de prêt de Francesco Pio Esposito, un joueur déjà connu pour son potentiel, complétait ces mouvements. Malgré les doutes initiaux, Christian Chivu a rapidement réussi à insuffler une nouvelle dynamique à l’équipe.

Il a su tirer parti de l’héritage de son prédécesseur, en conservant le schéma tactique éprouvé du 3-5-2, tout en y apportant sa propre touche. Chivu a mis l’accent sur la cohésion d’équipe, la discipline tactique et l’esprit de sacrifice. Il a également encouragé les jeunes joueurs à s’exprimer et à prendre des responsabilités. Cette approche a porté ses fruits, et l’Inter a rapidement gravi les échelons du classement.

L’équipe s’est installée en tête du championnat à la 15e journée et a creusé l’écart sur ses concurrents grâce à une série impressionnante de quinze matchs sans défaite, dont quatorze victoires, entre le 30 novembre et le 8 mars. Cette période de domination a confirmé la renaissance de l’Inter et a ravivé les espoirs des supporters.

Cependant, un revers inattendu lors du derby contre l’AC Milan, le 8 mars, a mis fin à cette série et a rappelé que la route vers le titre était encore longue et semée d’embûches. L’Inter a également participé à la Coupe d’Italie, atteignant la finale le 13 mai contre la Lazio, offrant ainsi une nouvelle opportunité de décrocher un titre.

La possibilité d’un doublé Coupe-Championnat est donc toujours d’actualité, mais dépendra de la capacité de l’équipe à surmonter les obstacles et à maintenir son niveau de performance. La saison de l’Inter n’a cependant pas été sans accroc. L’élimination prématurée dès les barrages de la Ligue des Champions face à Bodo/Glimt a constitué une déception majeure pour le club et ses supporters.

Cette contre-performance a mis en évidence les lacunes de l’équipe en matière de compétitions européennes et a souligné la nécessité de renforcer l’effectif à cet égard. Malgré cet échec, l’Inter a réussi à se concentrer sur le championnat et à poursuivre sa marche en avant. Avec désormais 21 titres de champion d’Italie à son palmarès, l’Inter Milan conforte sa place de deuxième club italien le plus titré, derrière la Juventus (36 titres) et devant l’AC Milan (19 titres).

Cette nouvelle victoire témoigne de la solidité du club et de sa capacité à se relever après les épreuves. L’Inter a prouvé qu’elle était capable de surmonter les difficultés et de retrouver le sommet du football italien. L’avenir s’annonce prometteur pour les 'Nerazzurri', qui peuvent désormais envisager l’avenir avec optimisme et ambition. La saison actuelle a été une véritable renaissance pour l’Inter, qui a su se remettre des déceptions passées et retrouver sa place parmi les grands clubs européens.

Le travail de Christian Chivu, l’apport des nouveaux joueurs et la motivation de l’ensemble de l’équipe ont été les clés de ce succès





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