L'interdiction du smartphone à l'école : le temps d'écran des jeunes se déplace vers les ordinateurs portables

L'interdiction des smartphones à l'école a entraîné un déplacement du temps d'écran vers les ordinateurs portables. Des projets pilotes viseront à mieux comprendre et encadrer l'usage des outils numériques par les élèves.

Malgré l'interdiction des smartphones à l' école , le temps d'écran des jeunes n'a pas diminué. Le professeur Lieven De Marez affirme que 'l'utilisation se déplace vers l' ordinateur portable scolaire', ajoutant 'et nous ne savons pas ce que les élèves y font'. La ministre flamande de l' Éducation , Zuhal Demir (N-VA), souhaite donc lancer des projets pilotes dans un certain nombre d' école s afin d'enseigner aux élèves à mieux gérer leurs smartphones et leurs ordinateurs portables.

'L'interdiction des smartphones dans les écoles flamandes a certes permis d'instaurer plus de calme et de concentration en classe', a déclaré Demir, 'mais si nous voulons que les jeunes apprennent réellement et acquièrent des connaissances, nous devons également examiner ce qui se passe sur d'autres écrans, comme les ordinateurs portables'.\'Nous ne savons pas comment les jeunes de 12, 13 et 14 ans naviguent sur cet appareil', a souligné le professeur Lieven De Marez, directeur de recherche chez Imec, le centre de recherche à l'origine de l'enquête annuelle Digimeter dans l'émission 'De Wereld Vandaag' sur Radio 1. Dès cette année scolaire, une interdiction absolue des smartphones est en vigueur en Flandre dans l'enseignement primaire et dans les 1er et 2e degrés de l'enseignement secondaire. Le temps d'écran des jeunes n'a pas diminué. Bien au contraire. 'Nous constatons simplement un déplacement de l'utilisation intensive des écrans', explique De Marez. 'Les jeunes surfent plus souvent en dehors des heures de cours, mais ils sont aussi passés du smartphone à l'ordinateur portable scolaire.' Pendant les heures de cours, donc. Lieven De Marez, directeur de recherche chez Imec 'De nombreux élèves utilisent sur leur ordinateur portable des versions web d'applications telles que Snapchat ou WhatsApp. Mais ce qui s'y passe exactement, nous le savons à peine.' Et donc, les chercheurs souhaitent examiner de près leur comportement numérique. Mais sans porter atteinte à leur vie privée, souligne De Marez. 'Le but n'est pas de lire les messages, mais de cartographier les schémas comportementaux. Combien de fois un enfant bascule-t-il entre différentes applications pendant les études, par exemple ? Combien de temps peut-il maintenir son attention et comment gère-t-il les notifications ?'\Les ordinateurs portables scolaires sont une 'boîte noire', selon le chercheur. 'Nous manquons actuellement d'informations, nous naviguons à l'aveugle', affirme-t-il. Or, ces informations sont indispensables, dit-il, car les jeunes ne se rendent souvent pas compte eux-mêmes du temps qu'ils perdent sur leurs écrans. Lieven De Marez, directeur de recherche chez Imec De Marez pointe du doigt les soi-disant 'trains numériques' comme les principaux coupables. 'Après une courte tâche, les jeunes continuent de cliquer ou de faire défiler, par exemple sur TikTok, WhatsApp ou Zalando. Une minute d'utilisation ciblée peut rapidement se transformer en dizaines de minutes de distraction. Les adultes sont également sensibles à ce genre de trains, d'ailleurs.' De plus, les jeunes sont aujourd'hui submergés de notifications. 'Des centaines de messages par jour ne sont pas une exception.' Snapchat est le principal voleur d'attention des adolescents. 'Alors que certains élèves peuvent ignorer ces nombreuses notifications jusqu'à un moment de libre après l'école, beaucoup d'autres réagissent immédiatement à chaque message individuel.' Avec toutes les conséquences que cela entraîne pour la capacité d'attention. 'Ceux qui développent cette habitude pendant des années en tant qu'adolescents auront peut-être plus de difficulté à se concentrer pendant une longue période plus tard', explique De Marez. 'Par exemple, lorsqu'ils doivent se concentrer pendant des heures pendant un cours magistral en tant qu'étudiants, ou pendant leur futur emploi.' 'Nous ne devons pas oublier que le cerveau des jeunes est en plein développement jusqu'à l'âge de 21 ans', ajoute la ministre Demir. Lieven De Marez, directeur de recherche chez Imec L'objectif des projets pilotes est donc, en premier lieu, de collecter des informations sur le comportement numérique des élèves. Afin de proposer ensuite des outils concrets aux écoles, aux parents et aux élèves. 'Le but n'est pas de punir les jeunes, mais de leur donner un aperçu de leur propre comportement et de leur apprendre à s'auto-réguler', précise De Marez





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