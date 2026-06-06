L'Iran attaque à nouveau des bases américaines dans le Golfe : représailles pour les bombardements américains

L'Iran a lancé des missiles contre des bases américaines dans le Golfe en représailles aux bombardements américains. Malgré un cessez-le-feu fragile, les tensions montent. Au Liban, des frappes israéliennes font des victimes, et le Hezbollah menace de poursuivre ses attaques.

L'Iran a lancé de nouvelles attaques contre des bases militaires américaines dans la région du Golfe, en représailles aux bombardements américains sur les villes iraniennes de Sirik et l'île de Qeshm, située dans le détroit d'Ormuz.

Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC) a annoncé avoir utilisé des missiles pour cibler ces installations, affirmant que ces frappes étaient une réponse directe aux actions américaines. De leur côté, les États-Unis ont déclaré avoir abattu quatre drones iraniens se dirigeant vers le détroit d'Ormuz, tout en menant des frappes contre des installations radar iraniennes sur les îles de Qeshm et Goruk.

Par la suite, l'Iran a tiré sept missiles balistiques en direction du Koweït et de Bahreïn, mais aucun n'a atteint sa cible : six ont été interceptés et le septième est tombé à côté. Aucune victime américaine n'est à déplorer. Ces échanges interviennent malgré un cessez-le-feu fragile conclu le 8 avril et prolongé à plusieurs reprises depuis lors, mais les tensions entre les deux nations continuent de s'intensifier, comme en témoignent ces nouvelles hostilités.

Parallèlement, la situation au Liban reste explosive. Une frappe aérienne israélienne dans le sud du Liban a tué cinq personnes, dont une femme et un secouriste, selon le ministère libanais de la Santé. Plus tard, d'autres frappes israéliennes ont visé la ville de Tyr, faisant sept morts, dont quatre près de l'hôpital Jabal Amel, qui avait déjà été endommagé par une attaque précédente.

Les secouristes rapportent qu'Israël continue de cibler des zones proches de l'hôpital, causant des dommages sans le toucher directement. Le leader du Hezbollah, Naim Qassem, a vivement réagi à la prolongation du cessez-le-feu annoncée par Washington, estimant que l'accord doit inclure le sud du Liban et exiger le retrait des troupes israéliennes. Il a menacé de poursuivre les attaques contre le nord d'Israël tant que l'armée israélienne restera dans le sud du Liban.

Un casque bleu de l'ONU a également été tué par un tir de grenade dans le sud du Liban, selon la mission UNIFIL, qui a également signalé deux autres soldats blessés. Sur le plan diplomatique, le président américain Donald Trump a réitéré sa confiance dans une victoire américaine contre l'Iran, que ce soit par la voie militaire ou par un accord.

Il a mentionné les principaux éléments d'un éventuel deal : l'interdiction pour l'Iran de posséder une arme nucléaire, la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz et le retrait des mines marines. Cependant, la volonté de l'Iran de conclure un tel accord reste incertaine. Les experts sont sceptiques quant à la possibilité d'une paix durable via un cessez-le-feu, en l'absence d'épuisement des parties belligérantes et de pression externe pour faire respecter les engagements.

Le cessez-le-feu actuel entre l'Iran et les États-Unis, bien que prolongé, n'a pas empêché de nouvelles attaques, rappelant que ces trêves sont souvent utilisées comme des outils stratégiques pour se regrouper et se réarmer, comme l'a souligné l'historien militaire Tom Simoens. Le conflit embrase également la région, avec des implications pour la sécurité du détroit d'Ormuz, une voie maritime cruciale pour le transport du pétrole





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