L'Iran et Israël échangent des frappes : escalade au Moyen-Orient

L'Iran a lancé des missiles sur Israël en représailles à l'escalade israélienne au Liban. Les États-Unis sont accusés de complicité par Téhéran, tandis que Trump évoque un cessez-le-feu imminent. L'armée israélienne se prépare à une campagne de plusieurs jours. La diplomatie iranienne reste active via le Pakistan.

L'escalade militaire entre l'Iran et Israël a atteint un nouveau sommet ce week-end, avec des frappes de missiles et des menaces de représailles. Selon des sources officielles, l'Iran a lancé dimanche des missiles sur Israël pour la première fois en deux mois, une action présentée comme une réponse à l'intensification des opérations israéliennes au Liban contre le Hezbollah , milice pro-iranienne.

Cette nouvelle phase du conflit régional a provoqué des réactions immédiates de la communauté internationale, notamment des États-Unis, qui ont réaffirmé leur soutien à Israël tout en appelant à la désescalade. Les frappes iraniennes ont visé plusieurs sites en Israël, mais les défenses aériennes israéliennes ont intercepté la plupart des projectiles, selon l'armée israélienne. De son côté, Téhéran a averti qu'il était prêt à un conflit prolongé et a menacé de cibler des intérêts américains si les attaques se poursuivaient.

L'analyste Jens Franssen, spécialiste du Moyen-Orient, estime que l'Iran cherche à envoyer un signal politique fort, indiquant qu'il n'est pas proche d'un accord avec les États-Unis, contrairement aux affirmations du président américain Donald Trump





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