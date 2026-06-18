Le protocole d'accord pour mettre un terme au conflit déclenché le 28 février par les États-Unis et Israël a été accueilli avec enthousiasme par l'Iran. La promesse d'un déblocage des avoirs iraniens gelés à l'étranger et la suspension des sanctions américaines sur la vente de pétrole iranien sont des avantages considérables pour le pays.

Le protocole d'accord pour mettre un terme au conflit déclenché le 28 février par les États-Unis et Israël a été accueilli avec enthousiasme par l' Iran .

La promesse d'un déblocage des avoirs iraniens gelés à l'étranger et la suspension des sanctions américaines sur la vente de pétrole iranien sont des avantages considérables pour le pays. Cependant, les États-Unis et les alliés de l'Iran sont sceptiques quant à la capacité de l'Iran à mettre en œuvre les dispositions du protocole. Le sénateur républicain Bill Cassidy a déclaré que le protocole offre à l'Iran d'énormes avantages financiers sans exiger le démantèlement de son infrastructure nucléaire.

Le président français Emmanuel Macron a également exprimé ses inquiétudes quant à la capacité de l'Iran à mettre en œuvre les dispositions du protocole. La réunion des négociateurs à l'hôtel de luxe du Bürgenstock est attendue avec impatience, mais il est encore trop tôt pour savoir si le protocole sera mis en œuvre de manière efficace





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