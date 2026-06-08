L'Iran lance une nouvelle attaque de missiles contre Israël, la trêve avec le Hezbollah menacée

L'Iran a attaqué Israël par missiles pour la première fois depuis le cessez-le-feu d'avril. L'armée israélienne a riposté par des frappes aériennes. La trêve avec le Hezbollah est violée, et les Etats-Unis s'efforcent d'éviter une guerre généralisée.

L'Iran a lancé une nouvelle attaque de missiles contre Israël dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé la télévision d'Etat iranienne tôt lundi, au moment où l'armée israélienne annonçait que son aviation avait bombardé des cibles en Iran.

Cette escalade survient alors que la trêve entre le Liban et Israël, théoriquement en vigueur, est largement bafouée, avec deux morts et vingt blessés signalés dans une frappe imputée au Hezbollah. Les Etats-Unis s'efforcent de dissocier les deux fronts, mais pour l'Iran, ils sont indissociables. Le porte-parole de l'armée israélienne, le général de brigade Effie Defrin, a averti lors d'une allocution télévisée que le régime terroriste iranien a commis une grave erreur en choisissant à nouveau la voie du terrorisme.

Il s'agit de la première attaque iranienne contre Israël depuis le cessez-le-feu du 8 avril. Les négociations entre Washington et Téhéran n'ont pas abouti, et les deux pays se sont déjà affrontés à plusieurs reprises ces derniers jours dans le détroit d'Ormuz, sans perspective de résolution pour un conflit qui embrase le Moyen-Orient et fait vaciller l'économie mondiale. Israël a riposté en bombardant des sites militaires iraniens, dont des installations de production de missiles.

De son côté, le Hezbollah, allié de l'Iran, a intensifié ses attaques contre Israël depuis le sud du Liban, en dépit de l'accord de cessez-le-feu. Cet accord, censé mettre fin aux hostilités entre le Liban et Israël, est de plus en plus violé, et les forces de l'ONU déployées dans la région peinent à maintenir la paix.

Les Etats-Unis, qui tentent de jouer les médiateurs, ont appelé à la retenue de part et d'autre afin qu'Israël ne riposte pas et que toute signature d'un accord avec Téhéran ne soit pas mise en péril. Aucun compte-rendu officiel des discussions n'a été diffusé, mais les pressions internationales s'intensifient pour éviter un embrasement généralisé. L'Union européenne a également condamné l'attaque iranienne et appelé au respect du droit international.

La Russie, quant à elle, a proposé sa médiation, mais Téhéran a rejeté toute ingérence extérieure. La situation reste extrêmement volatile, et les experts craignent une guerre ouverte qui pourrait déstabiliser toute la région. Au-delà du conflit direct, les implications économiques sont déjà visibles : le prix du pétrole a grimpé de 15 % en une semaine, et les marchés boursiers mondiaux sont en baisse. Les pays du Golfe, pris entre deux feux, tentent de maintenir une neutralité difficile.

L'Égypte et la Jordanie ont proposé une initiative de paix en cinq points, mais elle n'a pas encore été acceptée par les parties. L'ONU a convoqué une session d'urgence du Conseil de sécurité, prévue pour mercredi. Dans ce contexte, chaque incident peut faire basculer la situation. La communauté internationale retient son souffle





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