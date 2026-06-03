Les professeurs sont appelés à débrayer ce jeudi pour contester le vote du décret-programme qui va plonger le système éducatif dans le chaos.

L' Iran menace d'un déluge de missiles en cas de nouvelles attaques américaines sur son sol. Les professeurs sont appelés à débrayer ce jeudi pour contester le vote du décret-programme qui va plonger le système éducatif dans le chaos.

Le problème de l'eau non-potable à Nivelles est réglé, le robinet des habitants est désormais sans danger. L'avocat de Paolo Falzone a expliqué pourquoi il a accepté de le défendre. Les titres-services coûteront plus cher dès le 1er juillet, voici les nouveaux tarifs wallons. Un évêque a démenti formellement l'hypothèse selon laquelle Xavier Dupont de Ligonnès se trouverait dans un monastère français en 2022.

Une école de dressage pour chien a été frappée de plein fouet par les inondations à Jemeppe-sur-Sambre





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Alertes orages : la Wallonie et Bruxelles-Capitale touchées pour plus de 24 heuresLa Belgique fait face à une nouvelle alerte météo avec des orages violents attendus sur une période prolongée. Les régions de Wallonie et de Bruxelles-Capitale sont les plus touchées. Les autorités recommandent aux habitants de rester vigilants et de prendre les précautions nécessaires. Les conséquences des récents orages sont encore visibles dans plusieurs régions du pays, avec des dégâts importants signalés par les pompiers. Les habitants doivent faire preuve de prudence et éviter les zones à risque.

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Le 28 février, les États‑Unis et Israël ont de nouveau été impliqués dans des frappes contre l'Iran, qui a riposté depuis le golfe, ensanglantant la région. Malgré un cesse‑hier‑a‑volé entre Iran et les US, le dialogue a grincé. La Syrie, le Liban et le Hezbollah sont également pris dans l'affrontement. Trump a mené un appel houleux avec Netanyahu, craignant que les opérations libanaises ne compromettent les pourparlers du président américain avec l'Iran, tandis que l'Iran menace de bloquer la Straits of Hormuz. Les ambitions de chaque acteur se croisent au cœur d'une crise géopolitique où chaque geste compte.

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« Inhumain » , « Respectez les goats » : les réseaux sociaux craquent pour les Diables Rouges après Croatie-BelgiqueLes Diables Rouges affrontaient la Croatie, en préparation de la Coupe du Monde 2026. Vainqueurs 0-2, ils en ont profité pour rassurer les fans sur les réseaux sociaux.

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Tensions entre les États-Unis et l'Iran : des attaques aériennes et des pertes humainesLes États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran, entraînant des répliques du régime iranien. Les tensions entre les deux pays ont augmenté, tandis que les pourparlers sur un cessez-le-feu sont au point mort. L'Iran a affirmé avoir attaqué des bases et des hélicoptères américains dans un pays régional à l'aide de missiles et de drones. Les attaques ont eu lieu au milieu de pourparlers bloqués entre les États-Unis et l'Iran sur un cessez-le-feu. L'armée américaine a intercepté un pétrolier non chargé tentant d'entrer dans un port iranien. Les attaques ont entraîné des pertes humaines, notamment lors d'une attaque israélienne sur la côte sud-libanaise de Tyr.

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