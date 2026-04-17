L'Iran ouvre le détroit d'Ormuz, la tension retombe sur les prix du pétrole

Suite à l'instauration d'un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban, l'Iran a annoncé l'ouverture totale du détroit d'Ormuz, entraînant une chute significative des prix du pétrole. Donald Trump a salué cette décision, mais le blocus naval américain contre l'Iran demeure en vigueur.

Un souffle d'apaisement semble traverser le Moyen-Orient avec l'entrée en vigueur hier soir d'un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban, une initiative diplomatique attribuée au président américain Donald Trump . Dans la foulée de cette annonce, l' Iran a choisi de jouer un rôle clé dans la stabilisation des marchés énergétiques mondiaux en déclarant que le stratégique détroit d'Ormuz serait désormais « entièrement ouvert » durant la période de trêve.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a formalisé cette décision sur la plateforme X (anciennement Twitter), précisant que « le passage de tous les navires commerciaux par le détroit d’Ormuz est déclaré entièrement ouvert pour la période restante du cessez-le-feu ». Cette déclaration n'a pas tardé à produire ses effets, provoquant une chute immédiate de 10 % du prix du baril de pétrole. L'annonce a été accueillie avec satisfaction par le président américain, Donald Trump, qui s'est empressé de réagir sur sa propre plateforme, Truth Social. « L’Iran vient juste d’annoncer que le détroit d’Iran (sic) était entièrement ouvert et prêt pour une traversée complète. Merci ! », a-t-il tweeté, le message entièrement en majuscules soulignant l'importance qu'il accorde à cet événement. Cependant, des zones d'ombre subsistaient quant à la portée exacte de cette ouverture. Le ministre iranien n'a pas explicitement précisé si cette réouverture concernait spécifiquement la trêve en cours entre l'armée israélienne et le Hezbollah au Liban, ou si elle s'inscrivait dans le cadre plus large des relations tendues avec les États-Unis, dont un accord théorique prend fin le 22 avril. La réouverture du détroit d'Ormuz était en effet un point névralgique des négociations complexes entre Téhéran et Washington visant à apaiser les tensions et potentiellement parvenir à un accord global. Plus tard dans la journée, des précisions apportées par la télévision d'État iranienne ont clarifié que, si les navires commerciaux étaient autorisés à transiter librement, les navires militaires « restent interdits » dans le détroit. Cette distinction est cruciale dans un contexte de surveillance accrue des activités militaires dans la région. Parallèlement à cette annonce, Donald Trump a également réaffirmé que le blocus naval américain ciblant spécifiquement les ports iraniens demeurerait en place tant qu'un accord définitif et complet ne serait pas conclu avec l'Iran. Peu après avoir salué l'ouverture du détroit, le président américain a déclaré sur Truth Social : « Le détroit d’Ormuz est complètement ouvert (…) mais le blocus naval demeurera totalement en vigueur en ce qui concerne l’Iran seulement, jusqu’à ce que notre transaction avec l’Iran soit achevée à 100 % ». Il a ajouté, selon l'AFP, que « le processus devrait aller très rapidement », laissant entendre une possible accélération des discussions. La scène géopolitique complexe se déploie avec des annonces qui cherchent à la fois à désamorcer les tensions immédiates et à maintenir des leviers de négociation pour l'avenir. L'ouverture du détroit d'Ormuz, si elle est bien maintenue pour le trafic commercial, représente un soulagement économique indéniable, limitant le risque d'une escalade des prix du pétrole qui aurait des répercussions mondiales. L'annonce iranienne est donc accueillie avec prudence par la communauté internationale, le président français Emmanuel Macron saluant « l’annonce » mais insistant sur la nécessité d’une « pleine réouverture » inconditionnelle de la part de toutes les parties concernées. Cette nuance souligne la fragilité de la situation et l'importance de la réciprocité dans les gestes diplomatiques. L'intervention de Donald Trump sur Truth Social, où il a exprimé sa satisfaction et ajouté une touche de sarcasme envers ses alliés de l'OTAN, révèle sa volonté de diriger la narrative et de mettre en avant sa propre stratégie diplomatique. « Maintenant que la situation sur le détroit d’Ormuz est terminée, j’ai reçu un appel de l’Otan demandant si nous avions besoin d’aide. JE LEUR AI DIT DE GARDER LEURS DISTANCES À MOINS QU’ILS NE VEUILLENT REMPLIR LEURS NAVIRES DE PÉTROLE. Ils ont été inutiles quand on avait besoin d’eux, un TIGRE DE PAPIER ! », a-t-il déclaré, démontrant une fois de plus sa défiance envers les alliances traditionnelles et sa préférence pour des actions unilatérales. Le président américain a même affirmé, toujours selon ses déclarations sur Truth Social, que l'Iran aurait donné son accord pour « ne plus jamais fermer le détroit d’Ormuz », le qualifiant de « ne plus être utilisé comme arme contre le monde ! ». Cette affirmation, si elle se vérifie, représenterait un changement majeur dans la politique iranienne et un succès diplomatique retentissant pour l'administration américaine. L'impact de ces développements sur la stabilité régionale et mondiale est considérable. Le détroit d'Ormuz, point de passage vital pour le transport d'une part significative du pétrole mondial, est depuis longtemps une zone de friction majeure. Les menaces de fermeture ou les incidents dans ce détroit ont par le passé entraîné des fluctuations importantes sur les marchés énergétiques et accru les craintes d'un conflit ouvert. L'annonce iranienne d'une ouverture totale pour les navires commerciaux, combinée au cessez-le-feu israélo-libanais, suggère une volonté collective, du moins pour le moment, de réduire les risques d'escalade. Cependant, la persistance du blocus américain ciblant l'Iran et la subtile distinction faite par Téhéran concernant les navires militaires rappellent que les tensions sous-jacentes demeurent. La déclaration de Donald Trump selon laquelle l'Iran se serait engagé à ne plus jamais fermer le détroit est une affirmation forte qui nécessitera une confirmation et une observation attentives dans les semaines et les mois à venir. Si cette promesse est tenue, elle pourrait marquer un tournant significatif dans la diplomatie des détroits maritimes et dans la capacité du monde à maintenir un accès sûr aux ressources énergétiques. La déclaration du président américain, en particulier son discours sur l'OTAN, souligne également sa conception des alliances et son approche transactionnelle de la politique étrangère. La période de cessez-le-feu, aussi brève soit-elle, offre une fenêtre d'opportunité pour consolider ces avancées et explorer des voies diplomatiques plus durables. L'enjeu est de taille : assurer la stabilité des flux énergétiques mondiaux et prévenir une dégradation supplémentaire de la situation sécuritaire au Moyen-Orient. Le monde observera avec attention si cette accalmie se traduit par des avancées concrètes et durables, ou si elle n'est qu'un répit temporaire avant de nouvelles turbulences





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