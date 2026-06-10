L'Iran riposte contre des bases américaines en Jordanie et à Bahreïn

L'Iran a riposté contre des bases américaines en Jordanie et à Bahreïn après des frappes américaines près du détroit d'Ormuz. L'armée américaine a mené des frappes contre plusieurs installations militaires iraniennes près du détroit d'Ormuz, visant des systèmes de défense aérienne, des postes de contrôle et des radars.

L'Iran a riposté contre des bases américaines en Jordanie et à Bahreïn après des frappes américaines près du détroit d'Ormuz. L'armée américaine a mené des frappes contre plusieurs installations militaires iraniennes près du détroit d'Ormuz, visant des systèmes de défense aérienne, des postes de contrôle et des radars.

Téhéran a rapidement riposté, avec les Gardiens de la révolution annonçant des attaques contre des bases américaines en Jordanie et à Bahreïn. En Jordanie, l'armée affirme avoir intercepté cinq missiles iraniens, tandis que l'Iran assure avoir frappé plusieurs cibles militaires sur la base d'Azraq. À Bahreïn, une attaque de drones visant la Ve flotte américaine a été revendiquée, alors que des sirènes d'alerte ont retenti dans le pays.

Au Koweït, l'armée a également signalé la présence de 'cibles aériennes hostiles' sans en préciser l'origine. Ces nouveaux échanges de tirs interviennent alors que Donald Trump affirmait encore mardi matin être proche d'un accord pour mettre fin aux hostilités. Les marchés pétroliers ont réagi à cette escalade, le prix du brut repartant à la hausse





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