L'Iran va porter plainte contre la FIFA à cause des restrictions imposées pendant la Coupe du monde

L'équipe d'Iran accuse la FIFA de ne pas garantir l'égalité des conditions après que des restrictions de déplacement et d'accès au sol américain ont compliqué sa préparation pour le Mondial 2026.

L'équipe nationale d' Iran a annoncé son intention de déposer une plainte contre la FIFA en raison des restrictions imposées à sa participation à la Coupe du monde 2026.

Ces contraintes concernent principalement les conditions de déplacement et d'accès au sol américain, pays hôte du tournoi. Selon un responsable de la sélection iranienne, ces mesures sont contraires au principe d'égalité des conditions pour toutes les équipes participantes et risquent de nuire à la préparation de l'équipe. Le point de friction majeur est l'obligation faite à l'Iran d'arriver à Los Angeles seulement un jour avant son match contre la Belgique, alors que la FIFA préconise un délai de deux jours.

Cette situation s'ajoute aux problèmes de visas déjà rencontrés par certains membres de l'encadrement technique. Initialement basée à Tucson en Arizona, l'équipe a dû déplacer son camp de base à Tijuana au Mexique en raison des restrictions de déplacement. Une autorisation a finally été accordée lundi, permettant à l'Iran de passer la nuit sur le sol américain la veille de ses matches.

L'équipe arrivera donc à Los Angeles samedi pour affronter la Belgique dimanche, avec une dernière séance d'entraînement prévue à Carson City avant une conférence de presse. Le sélectionneur Amir Ghalenoei avait déjà exprimé son mécontentement lundi après le match nul contre la Nouvelle-Zélande, qualifiant l'Iran d'équipe la plus maltraitée du tournoi. Ces difficultés logistiques et réglementaires interviennent dans un contexte géopolitique tendu entre l'Iran et les États-Unis, ajoutant une dimension diplomatique à ce qui était initialement un différend sportif.

La plainte déposée auprès de la FIFA vise à obtenir des conditions de participation équitables pour le reste de la compétition, alors que l'Iran poursuit son parcours en phase à élimination directe après sa victoire contre la Corée du Sud. Le cas iranien soulève des questions sur la capacité des organisations sportives internationales à garantir un environnement de compétition neutre et équitable, indépendamment des relations politiques entre les nations participantes





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