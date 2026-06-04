L'Italie et l'Algérie prêts pour la Coupe du monde

L'Italie, seul ancien champion du monde absent du tournoi planétaire, va disputer dimanche un deuxième match amical, contre la Grèce à Heraklion. L'Algérie a résisté aux assauts des Pays-Bas, grâce à une prestation solide de son gardien Luca Zidane, et a fini par s'imposer en fin de rencontre sur un but splendide d'Anis Hadj Moussa.

L' Italie , seul ancien champion du monde absent du tournoi planétaire, va disputer dimanche un deuxième match amical, contre la Grèce à Heraklion. Elle sera dirigée pour la deuxième et très probablement dernière fois par Silvio Baldini, en charge en temps normal de la sélection des moins de 21 ans.

Baldini a succédé à Gennaro Gattuso, démissionnaire après l'échec contre la Bosnie-Herzégovine. Il a convoqué pour cette fenêtre internationale des Espoirs pour leur donner une expérience internationale en vue d'une éventuelle participation aux JO 2028. Un nouveau sélectionneur sera nommé une fois que la Fédération italienne aura un nouveau président le 22 juin.

Antonio Conte qui a déjà occupé ce poste de 2014 à 2016 et qui vient de quitter Naples, est présenté par la presse italienne comme le grand favori pour relancer la Nazionale. L'Algérie a résisté aux assauts des Pays-Bas, grâce à une prestation solide de son gardien Luca Zidane, et a fini par s'imposer en fin de rencontre sur un but splendide d'Anis Hadj Moussa, mercredi soir à Rotterdam en match de préparation au Mondial.

Dans le stade où évolue le Feyenoord, les Algériens ont subi les assauts déferlants des Oranje mais n'ont pas cédé, sauvés à de multiples reprises par les parades du fils de l'ancienne gloire de l'équipe de France, sollicité dès l'entame par les attaquants Tijjani Reijnders (19e) et Cody Gakpo (20e). Luca Zidane, qui a fait son apparition en sélection lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations, jouait avec un masque de protection après une fracture de la mâchoire.

Cela ne l'a pas empêché de se montrer à son aise, remportant plusieurs duels face aux mêmes Reijnders (25e) et Gakpo (41e). Le portier de 28 ans, qui évolue à Grenade en D2 espagnole, a joué tout le match et indéniablement marqué des points précieux pour figurer dans la liste finale du sélectionneur Vladimir Petkovic, qui a convoqué quatre gardiens mais n'en emmènera que trois à la Coupe du monde en Amérique du Nord du 11 juin au 19 juillet.

Après la pause et une ample rotation d'effectifs (six changements côté algérien, cinq côté néerlandais), les débats se sont davantage équilibrés. Les Algériens ont montré des intentions plus offensives avec un tir d'Ibrahim Maza (47e). Mais Donyell Malen a encore fait passer le danger devant la cage de Zidane, restée inviolée après une parade athlétique sur un tir de Justin Kluivert (61e) puis de Memphis Depay (83e). Au total, Zidane a stoppé six tirs cadrés sur six.

En face, les Algériens n'ont cadré que deux tirs mais ont marqué sur leur ultime tentative, un tir dans la lucarne décoché depuis l'entrée de la surface par Anis Hadj Moussa à la 86e minute, douchant le stade où il évolue habituellement sous les couleurs du Feyenoord. Il s'agit du premier but en sélection de l'ailier de 24 ans.

Au Mondial, l'Algérie, 29e au classement Fifa, qui a remporté huit victoires en dix matches de qualifications, aura fort à faire pour s'extirper du groupe J où figurent l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie. Mais le match de mercredi permettra d'emmagasiner de la confiance avant de débuter le 17 juin à Kansas City face aux champions du monde argentins.

Les Néerlandais favoris de leur groupe F où ils affronteront le Japon (1er match le 14 juin à Arlington), la Suède et la Tunisie, nourrissent de sérieuses ambitions avec un objectif affiché d'atteindre le dernier carré, ce qu'ils n'ont plus fait depuis 2014. Mais la 7e nation au classement Fifa devra se montrer plus réaliste et s'appuyer sur ses prestations récentes face à des cadors.

En mars, les joueurs de Ronald Koeman avaient donné du fil à retordre aux Espagnols champions d'Europe, ne s'inclinant qu'aux tirs au but en quart de finale de la Ligue des Nations





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