L'équipe d'Italie de Coupe Davis a assuré sa place en demi-finale en battant la Corée du Sud. Andrea Vavassori et Matteo Berettini ont scellé le succès, menant la Squadra vers un choc décisif contre la Tchéquie.

L'Italie a conservé sa place parmi les demi-finalistes de la Coupe Davis en dominant la Corée du Sud lors du duel d'équipe. Cette victoire permet à la Squadra, triple tenante du titre, de poursuivre son parcours dans cette compétition majeure du tennis professionnel. Les Italiens se préparent désormais pour une confrontation majeure contre la Tchéquie en demi-finale.

Les résultats détaillés des matchs simples

Lorenzo Musetti, classé ATP 27, a ouvert les hostilités pour l'Italie en s'imposant nettement face à Hong Seong-Chan, le 787e joueur mondial. Le match s'est conclu rapidement en deux manches aux scores de 6-0 et 7-6 (7/5), offrant un avantage solide à son équipe. Cette performance a placé l'Italie à une longueur de la qualification.

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Cependant, l'enthousiasme a rapidement cédé la place à la tension lorsque Flavio Cobolli, le N.1 national et 7e joueur mondial, a pris le court. Il disposait d'une opportunité idéale pour clore le match, mais Kwon Soon-Woo, ancien 52e mondial aujourd'hui retombé au 139e rang, a opposé une résistance farouche. Kwon a remporté deux tie-breaks après avoir concédé le premier set, ramenant l'égalité au score global de 1-1.

Le match de Cobolli a été plus compliqué que prévu, avec des scores de 3-6, 7-6 (7/3) et 7-6 (7/5). Cette victoire coréenne a maintenu le suspense jusqu'à la dernière ligne droite de l'épreuve par équipes, forçant les Italiens à chercher la victoire en double pour se qualifier.

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La paire Berettini-Vavassori scelle la qualification

Le duo italien était composé d'Andrea Vavassori, classé ATP D-10, et de Matteo Berettini, choisi par rapport à Simone Bolleli (ATP D-14) bien que ce dernier soit classé D-578. Cette sélection a porté ses fruits sous les hourras du public de la salle turinoise. Les deux hommes ont affronté Chung Hyeon et Kwon Soon-Woo, qui n'étaient pas classés en double.

Les Sud-Coréens ont opposé une résistance courageuse et ont même créé quatre balles de set dans la seconde manche. Néanmoins, les Italiens ont résisté à la pression et ont remporté les deux tie-breaks nécessaires. Le match a duré presque deux heures et s'est achevé sur les scores de 7-6 (7/2) et 7-6 (13/11), validant ainsi la qualification historique de l'Italie.

Calendrier des demi-finales et prochains adversaires

En tant que lauréate des trois dernières éditions de la Coupe Davis, l'Italie affrontera la Tchéquie en demi-finale. La sélection tchèque, qui a remporté le trophée en 2013 et 2014, arrive en forme après avoir éliminé le Canada. Ce match promet d'être un affrontement de haut niveau entre deux nations au palmarès prestigieux.

Dans l'autre moitié du tableau, la Grande-Bretagne rencontrera l'Allemagne jeudi matin. Ces deux équipes sont également en lice pour une place en finale, ajoutant du suspense aux dernières étapes de la compétition. L'Espagne, quant à elle, attend son adversaire en affrontant l'Autriche, qui a éliminé la Belgique en qualifications. Ces matchs détermineront les dernières participantes à la grande finale de l'édition en cours.