L'Italie rembourse partiellement le péage en cas d'embouteillage dû à des travaux

L'Italie instaure un remboursement du péage pour les automobilistes bloqués dans des files causées par des travaux prévus, mais des incertitudes pratiques subsistent.

Le gouvernement italien instaure un nouveau système de remboursement partiel ou total des péage s pour les usagers de la route qui se retrouvent dans des embouteillages causés par des travaux prévus.

Cette mesure pourrait concerner de nombreux automobilistes belges qui empruntent chaque année les autoroutes italiennes pour se rendre dans le sud ensoleillé. En effet, des dizaines de milliers de Belges effectuent ce trajet annuellement. Sur un parcours de plus de 400 km entre le nord et le sud, le coût du péage peut atteindre environ 30 euros, une somme qui pèse d'autant plus que les prix des carburants sont actuellement très élevés.

La frustration des automobilistes est donc grande lorsqu'en plus leurs voyages sont allongés par des files. L'Autorité nationale des transports italienne a donc décidé d'agir : à partir d'aujourd'hui, tout usager d'une route à péage qui se retrouve coincé dans un embouteillage dû à des travaux pourra prétendre à un remboursement. Celui-ci sera de 50 % du montant du péage si la durée d'attente est comprise entre une et deux heures, et de 100 % si elle dépasse trois heures.

Le ministre des transports Matteo Salvini a salué cette mesure qu'il qualifie de "tournant" dans l'histoire des droits des automobilistes. Cependant, dans la pratique, très peu d'automobilistes pourront réellement bénéficier de ce remboursement. En effet, la réglementation ne s'applique qu'aux embouteillages provoqués par des travaux planifiés. Les incidents imprévus, accidents ou conditions météorologiques défavorables ne sont pas couverts.

De plus, les modalités pratiques pour obtenir ce remboursement restent floues. Il est prévu qu'une application mobile soit disponible d'ici la fin de l'année, mais on ne sait toujours pas précisément comment et où déposer une demande. Des journalistes du quotidien Corriere della Sera ont constaté qu'aucun portail de demande n'était pour l'instant identifiable en ligne.

La situation est encore plus compliquée pour les automobilistes étrangers, car il n'est pas certain que les services soient proposés dans d'autres langues que l'italien. Les associations de défense des consommateurs expriment une inquiétude majeure : le gestionnaire des routes pourrait être tenté de récupérer les sommes versées au titre des remboursements en augmentant ultérieurement les tarifs de péage. Ce mécanisme reviendrait alors à une simple opération de veste pour l'automobiliste, sans gain réel.

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