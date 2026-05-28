L'ONU alerte : 75 % de chances que le réchauffement mondial dépasse 1,5 °C entre 2026 et 2030

Un nouveau rapport de l'Organisation météorologique mondiale indique que la température moyenne mondiale devrait rester à des niveaux records, avec une forte probabilité de dépasser le seuil de 1,5 °C au moins une fois d'ici 2030, renforcé par un épisode El Niño prévu pour 2026.

Les prévisions climatiques mondiales pour la période 2026‑2030 laissent présager une persistance du réchauffement à des niveaux jamais atteints auparavant, selon un nouveau rapport de l'Organisation météorologique mondiale ( OMM ) présenté jeudi par les Nations Unies.

La synthèse, élaborée par le Service météorologique du Royaume‑Uni et reposant sur les modèles de treize instituts de recherche, indique une probabilité de 75 % que la température moyenne globale dépasse de plus de 1,5 °C la moyenne préindustrielle (1850‑1900) au cours de ces cinq années. Cette hausse serait légèrement supérieure à celle enregistrée entre 2015 et 2025, qui constituent déjà les 11 années les plus chaudes de l'histoire de la mesure climatique.

L'OMM précise que la température moyenne annuelle à la surface du globe oscillerait entre +1,3 °C et +1,9 °C par rapport aux repères préindustriels, avec une probabilité de 91 % que cette valeur franchisse temporairement le seuil symbolique de 1,5 °C au moins une fois entre 2026 et 2030. En revanche, la chance que les températures dépassent les 2 °C de façon durable au cours d'une même année reste inférieure à 1 %.

Ces chiffres s'inscrivent dans le cadre de l'Accord de Paris, qui fixe les objectifs de limitation du réchauffement à long terme sur 20 ans, et l'OMM rappelle que des dépassements ponctuels ne signifient pas que les objectifs globaux sont irréversiblement compromis, même si la fréquence de ces dépassements devrait augmenter à mesure que la tendance générale s'approche des seuils critiques. Un facteur clé qui contribue à ces perspectives alarmantes est le phénomène climatique El Niño, prévu pour la fin de l'année 2026.

Leon Hermanson, auteur principal du bulletin, explique que cet épisode augmente notablement les chances qu'une année record soit établie en 2027, voire en 2028. El Niño se caractérise par une élévation des températures de surface dans le centre et l'est du Pacifique équatorial, se manifestant tous les deux à sept ans et durant environ neuf à douze mois. Le dernier événement, survenu en 2023‑2024, a déjà propulsé ces années parmi les plus chaudes jamais enregistrées.

Les prévisions indiquent une persistance de conditions El Niño dans le centre du Pacifique tropical pendant la période 2027‑2028, ce qui pourrait amplifier les vagues de chaleur extrêmes observées récemment, comme celle qui a frappé une partie de l'Europe en mai 2026. Le rapport souligne également des impacts régionaux marqués. Dans l'Arctique, le réchauffement devrait dépasser nettement la moyenne planétaire, avec des hivers de l'hémisphère Nord (novembre‑mars) plus chauds de 2,8 °C par rapport à la normale de 1991‑2020.

Cette élévation thermique entraînera une réduction prononcée de la concentration de glace de mer dans les mers de Barents, de Béring et d'Okhotsk entre 2026 et 2035. Parallèlement, les précipitations sont prévues au-dessus de la moyenne dans les hautes latitudes nordiques pendant les mêmes périodes hivernales, pouvant intensifier les risques d'inondations et de perturbations écologiques.

En somme, le bulletin de l'OMM alerte sur la durabilité du réchauffement mondial, l'influence accrue d'El Niño et la vulnérabilité croissante des régions arctiques, rappelant l'urgence d'intensifier les efforts de mitigation et d'adaptation climatiques





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