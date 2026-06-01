Les Belges se méfient de plus en plus des États-Unis, mais veulent rester dans l'OTAN

L'opinion publique belge sur la scène internationale est en pleine mutation. Les premiers mois de l'année ont été marqués par des épisodes inédits, tels que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les attaques israéliennes contre Gaza et le lancement d'une guerre contre le Hezbollah au Liban.

Les États-Unis ont également déposé le président du Venezuela et attaqué l'Iran, tandis que Téhéran a riposté en lançant des missiles dans la région du Golfe et en fermant le détroit d'Ormuz. Dans ce contexte, les enquêteurs se sont interrogés sur la scène internationale : qui sont les alliés des Belges et qui sont leurs adversaires ? Quels sont les scénarios de sécurité internationale les plus probables ? Quelles leçons politiques la Belgique doit-elle tirer de ces turbulences ?

Un constat s'impose : dans les trois régions du pays, plus d'un Belge sur deux considère désormais les États-Unis comme un adversaire, davantage même que la Chine ! Seule une infime minorité - 10% ou moins selon les régions - continue de les percevoir comme un allié.

En 2026, Washington se retrouve placé sur le même pied que Moscou et Pékin dans l'esprit des citoyens belges, alors même que l'Europe est confrontée à une guerre avec la Russie depuis plus de quatre ans. Ce basculement s'explique en grande partie par le contexte international : la politique étrangère américaine sous l'administration Trump, les revendications territoriales sur le Groenland, les tensions commerciales avec l'Europe et les déclarations controversées de l'ambassadeur américain en Belgique, Bill White, visant la justice belge et certains ministres, ont profondément marqué l'opinion publique.

Ce sentiment suit le clivage gauche-droite de manière assez nette. Les électeurs du PTB-PVDA sont les plus hostiles à Washington, suivis des électorats verts et socialistes. Les électorats de droite - N-VA, Vlaams Belang (VB), Anders et MR - restent les plus nuancés. En particulier les électeurs du MR sont les moins nombreux à estimer que les Etats-Unis sont nos adversaires (34% en Wallonie et 41% à Bruxelles), de même que les électeurs du VB (34% en Flandre).

L'attitude envers la Russie ne souffre d'aucune ambiguïté. Dans les trois régions et dans chaque électorat du pays, une majorité de répondants considère Moscou comme un adversaire, et ce indépendamment du clivage gauche-droite. On note cependant que cette perception est bien plus marquée en Flandre (80% contre 66% en Wallonie et 63% à Bruxelles). Seuls les électeurs du PTB-PVDA font exception, considérant la Russie comme adversaire dans une proportion nettement moindre que les autres (48% à Bruxelles).

La Chine, quant à elle, suscite davantage d'indécision : dans les trois régions, elle compte moins d'adversaires déclarés que les États-Unis, mais aussi moins de partisans. Le bloc politique du centre-droit - CD&V, Les Engagés et MR - s'y montre le plus critique, tandis que les électeurs du PTB-PVDA affichent une méfiance relativement contenue à son égard.

À rebours de la méfiance envers Washington, l'Union européenne et l'OTAN (l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord) restent perçues positivement - comme des alliés - par une majorité de Belges, surtout en Flandre. La méfiance envers les États-Unis ne se traduit pas par un rejet de l'Alliance atlantique : au contraire, environ 80% des citoyens estiment que la Belgique doit rester membre de l'OTAN.

Ce soutien transcende même les clivages politiques les plus marqués : les électeurs PTB-PVDA y sont favorables à hauteur de 67 à 71% selon les régions, et les électeurs verts se montrent encore plus favorables que la moyenne. La conception héritée de la guerre froide, d'un bloc occidental qui relie l'Union européenne aux États-Unis et au Canada, au sein de l'OTAN, évolue clairement. Mais cela ne signifie pas qu'on est dans un isolationnisme.

Les Belges veulent quand même rester dans l'OTAN. Autrement-dit, les Belges se méfient des Etats-Unis, mais ils continuent de vouloir coopérer avec eux, notamment sur le plan sécuritaire. Mais pas sans rien faire, comme on le verra plus loin. L'Union Européenne (UE), elle, est perçue comme alliée dans les trois régions.

Les partis aux extrêmes - PTB-PVDA à gauche, Vlaams Belang (VB) à droite - restent les plus critiques à son égard, de même que le MR. L'enquête a soumis aux répondants six scénarios de conflits internationaux. Il est intéressant de noter que le scénario jugé le plus probable est une guerre déclenchée par les États-Unis contre un pays non-membre de l'OTAN. Près de quatre Belges sur cinq l'estiment probable ou très probable, avec peu de différences entre les régions





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