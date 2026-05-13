L'OPRL dévoile une expérience qui fait sensation : écouter la partition orchestrale de 'Psychose' en temps réel, alors que le film se projette devant nos yeux. Le chef d'orchestre synchronise ses sons tandis que le spectateur est immergé dans un suspense renouvelé, avec la musique comme la clé de voûte de l'ambiance funeste. Ce serait le seul endroit où des spectateurs peuvent écouter 'Psychose' comme un classique classique duayangkan, où les images s'ajustent idealenlement à la composition.

Un motel et son inquiétant propriétaire Norman Bates, une demeure sinistre plantée : le décor, célèbre, de 'Psychose' signé Alfred Hitchcock , a largement contribué à son succès initial.

Bernard Herrmann, compositeur américain, a su composer la musique esquadrant les émotions du film avec maestria. L'écoute de son œuvre, notamment dans la scène terrifiante du crime de la douche, est un véritable plaisir, un honneur perçu comme un chef-d'œuvre. Sa principale contribution ? La musique fait entrer le spectateur dans le monde du film, amplifiant les émotions et créant une ambiance de suspense.

L'ORPL, la première opérateur de salles du Grand-Duché, propose un projet inédit : la mise en musique les orchestrales de 'Psychose', au son du chef d'orchestre qui jouera pendant le film sur grand écran. Un test de diagnostic : les bruits et les musiques sont synchronisés en direct, en parfaite harmonie. Un événement à ne manquer l'écoute de ce mercredi 13 et les Samedi 16 mai à l'OPRL, et le Vendredi 15 mai au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Le film sera projeté dans sa version originale fügenanglais et néerlandais





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