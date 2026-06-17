Le PTB confirme sa percée en tête du Grand Baromètre à Bruxelles et plaide pour sortir de la logique dominée par l'OTAN. Une situation choquante est également à l'abattoir d'Ath, où Gaia demande une fermeture immédiate après des images de maltraitance.

Si le PTB arrive au pouvoir, il compte bien sortir de la logique dominée par l' OTAN , qui est selon lui la plus grande menace pour la paix dans le monde.

Le député Nabil Boukili estime que l'Alliance est une menace pour la paix et plaide pour sortir de cette logique. Dans le même temps, une situation choquante est à l'abattoir d'Ath, où Gaia demande une fermeture immédiate après des images de maltraitance. L'augmentation du ticket modérateur est également une question discutée, avec des opinions venues de Flandre qui sont plutôt surprenantes.

De plus, trois trafiquants de drogue hautement recherchés sont extradés des Émirats arabes unis vers la Belgique pour éviter qu'ils puissent vivre une vie luxueuse. Enfin, l'avocat d'Antonino Falzone propose que son client échappe à la prison et aide des personnes en fin de vie ou victimes d'accidents graves, ce qui est considéré comme choquant par certains





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