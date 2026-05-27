L'Ouganda ferme sa frontière avec la République démocratique du Congo face à l'épidémie d'Ebola

L'Ouganda a fermé sa frontière avec la RDC pour endiguer l'épidémie d'Ebola. L'UE envoie 100 tonnes d'aide humanitaire. Un chercheur belge se rend à Kinshasa.

L' Ouganda a annoncé la fermeture immédiate de sa frontière avec la République démocratique du Congo ( RDC ) pour tenter d'endiguer l'épidémie d' Ebola qui sévit dans l'est du pays voisin.

Les autorités sanitaires ougandaises ont précisé que cette mesure durera au moins quatre semaines, mais que la frontière restera ouverte aux équipes médicales, aux opérations humanitaires et de sécurité, ainsi qu'au transport de denrées alimentaires. Cette décision intervient alors que l'épidémie, déjà responsable de plus de 900 cas confirmés et de 220 décès en RDC, a gagné l'Ouganda où sept cas ont été recensés, dont deux nouveaux confirmés par le ministère de la Santé ougandais.

Parallèlement, un avion transportant 100 tonnes d'aide humanitaire européenne a décollé de l'aéroport de Liège (Bierset) à destination de l'est de la RDC. Ce chargement comprend des médicaments, du matériel de protection, du matériel de lutte contre les infections, des tentes et des équipements pour les équipes de soins. La Commission européenne a débloqué 15 millions d'euros d'aide humanitaire supplémentaire pour la RDC et l'Ouganda.

Hadja Lahbib, commissaire européenne chargée de la gestion des crises, a souligné la nécessité d'une réaction de solidarité de l'Union européenne, qualifiant l'épidémie de danger national et régional nécessitant toute l'attention internationale. Le chercheur Laurens Liesenborghs, de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, est arrivé à Kinshasa et tentera de se rendre dans le nord-est du pays pour soutenir la lutte contre l'épidémie.

Il a expliqué que son équipe soutient les collègues congolais en étudiant cette variante spécifique du virus, en augmentant les tests et en mettant en place des études cliniques pour réduire le taux de mortalité élevé. Il a noté que la région a déjà une expérience significative d'Ebola, mais généralement avec une variante différente, et que les tests sont plus difficiles avec cette souche et qu'aucun médicament n'est disponible.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié l'épidémie d'extrêmement grave et complexe, et son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé les pays voisins à réagir immédiatement, ajoutant que la situation risque d'empirer avant de s'améliorer





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