L'OVB porte plainte contre les conditions de détention illégales dans les prisons belges

L'Observatoire des Prisons de Belgique (OVB) a décidé de porter plainte contre les conditions de détention illégales dans les prisons belges. Selon l'organisation, les dysfonctionnements sont connus de longue date et documentés dans divers rapports d'inspection et de visite.

L'OVB fait état d'une série de dysfonctionnements qui, selon lui, sont connus de longue date et documentés dans divers rapports d'inspection et de visite. Elle cite notamment des taux d'occupation pouvant atteindre près de 160%, des détenus contraints de dormir sur des matelas à même le sol, un régime de détention fortement dégradé impliquant de longues périodes d'enfermement en cellule, ainsi que de graves pénuries de personnel.

L'organisation pointe également le manque de soins médicaux et psychiatriques, l'absence de prise en charge adaptée des internés et plusieurs problèmes d'infrastructure. La procédure fait suite à une mise en demeure adressée par l'OVB à l'État belge le 30 avril. Les autorités disposaient alors de deux semaines pour présenter des mesures concrètes afin de mettre fin à ce que l'organisation qualifie de conditions de détention illégales.

Estimant qu'aucune réponse satisfaisante n'a été apportée, l'OVB a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. L'audience d'introduction se tiendra le 12 juin devant le tribunal de première instance de Flandre orientale





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