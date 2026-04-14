L'UE double les droits de douane sur l'acier étranger pour protéger l'industrie européenne

L'Union européenne prend des mesures fortes pour protéger son industrie sidérurgique, en difficulté face à la concurrence chinoise. Un accord prévoit le doublement des droits de douane sur l'acier étranger et une réduction des quotas d'importation.

Les législateurs et les États membres de l'Union européenne ont franchi une étape significative lundi soir, en décidant de doubler les droits de douane sur l'acier étranger. Cette mesure, visant à protéger l'industrie sidérurgique européenne, actuellement en difficulté face à l'afflux massif de la production chinoise à bas prix, marque une volonté affirmée de défendre l'autonomie stratégique et la compétitivité industrielle de l'UE. L'accord, conclu tard dans la soirée, représente une réponse ferme à la surcapacité mondiale, un phénomène exacerbé par les pratiques commerciales de la Chine , et vise à stabiliser le marché européen de l'acier, essentiel à de nombreux secteurs économiques.

Gouvernements et représentants du Parlement européen sont parvenus à un consensus crucial, s'accordant pour porter à 50% les droits de douane sur les importations d'acier. Parallèlement, le volume d'importation dispensé de surtaxes sera réduit de 47%. Ces mesures constituent un changement radical par rapport au régime actuel, qui arrive à échéance fin juin. Ce régime imposait déjà des droits de douane de 25% au-delà des quotas d'importation fixés. Le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, a souligné l'importance de cette décision, affirmant que la structure et la position mondiale du secteur sidérurgique européen sont des éléments fondamentaux de l'autonomie stratégique et de la puissance industrielle de l'Union. Il a également insisté sur la nécessité de lutter contre la surcapacité mondiale, atteignant des niveaux critiques, et a déclaré que l'accord contribuerait à la stabilité dont les producteurs européens ont besoin pour prospérer.

L'accord, qui fait suite à une proposition de la Commission européenne présentée l'année dernière, prévoit également une réduction significative des quotas d'importation en franchise de droits. Ces quotas seront réduits à 18,3 millions de tonnes par an, ce qui représente une diminution de près de moitié par rapport aux niveaux actuels. Ce volume correspond à la totalité de l'acier importé par l'UE en 2013, date à partir de laquelle l'UE estime que le marché s'est déséquilibré, principalement en raison d'une surproduction mondiale massive, alimentée en grande partie par la Chine. La Chine, grâce à des subventions massives à sa sidérurgie, produit désormais plus de la moitié de l'acier mondial. Les nouvelles mesures s'appliqueront à tous les pays exportateurs, à l'exception des membres de l'Espace économique européen, c'est-à-dire l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Cet accord doit encore être formellement approuvé par le Conseil européen, qui représente les États membres, et par le Parlement européen avant d'entrer en vigueur. Il constitue une étape décisive dans la défense de l'industrie sidérurgique européenne face à la concurrence déloyale et à la surproduction mondiale.





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