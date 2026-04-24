L'UMons accueille et accompagne les étudiants réfugiés depuis dix ans

L'Université de Mons célèbre dix ans de son programme d'accueil des étudiants réfugiés, une initiative qui a permis à près de cinquante personnes de reprendre leurs études et de reconstruire leur vie en Belgique. Le programme offre un accompagnement personnalisé pour la reconnaissance des diplômes, l'apprentissage du français et l'intégration académique et sociale.

Depuis une décennie, l' Université de Mons (UMons) se distingue par un programme d'accueil exceptionnel dédié aux étudiants réfugiés . Cette initiative répond à un besoin crucial : faciliter l'intégration académique et professionnelle de personnes ayant fui leur pays d'origine, souvent en laissant derrière elles leurs preuves de scolarité.

Le programme s'adresse à des individus venant de divers horizons, notamment la Syrie, la République démocratique du Congo, la Palestine, l'Amérique du Sud et plus récemment, l'Ukraine. La complexité réside dans la reconnaissance des diplômes obtenus à l'étranger et l'établissement d'équivalences avec le système éducatif belge. Beaucoup de ces étudiants ont déjà entamé des études supérieures dans leur pays natal, certains ayant même complété un bachelor ou un master.

Adeline Delor, coordinatrice du programme, souligne que cette situation est idéale car elle permet à l'université, via des jurys de faculté, d'évaluer directement l'équivalence des diplômes, simplifiant ainsi le processus par rapport aux procédures de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le programme ne se limite pas à l'aspect administratif. Il offre un accompagnement personnalisé et sur mesure, prenant en compte les besoins spécifiques de chaque demandeur d'asile ou réfugié.

Les débuts du programme, se souvient Pierre Gillis, cofondateur, étaient marqués par une présence physique sur le quai de la gare de Mons pour accueillir les nouveaux arrivants, souvent désorientés et perdus. Cette simple action de les attendre et de les guider jusqu'au campus avait un impact significatif sur leur sentiment de sécurité et de confiance.

Sam Safar, l'autre cofondateur, insiste sur la richesse humaine et sociétale que représente cette initiative, soulignant l'importance de tendre la main à ceux qui ont tout perdu. L'histoire de Rania, originaire de Syrie, illustre parfaitement l'impact positif du programme. Arrivée en Belgique avec un diplôme de pharmacie non reconnu, elle a d'abord obtenu un Master général qui ne lui permettait pas d'exercer sa profession.

Cependant, ce Master lui a ouvert la voie à des études doctorales et elle travaille aujourd'hui à l'UMons. Elle témoigne de la motivation que lui a apportée ce soutien, soulignant que, en tant que réfugiée, on a l'impression d'avoir tout perdu et que le programme lui a permis de rester forte. Hassan, un autre étudiant syrien arrivé en Belgique en 2017, a également bénéficié de l'aide du programme.

Il avait déjà suivi trois années d'études d'ingénieur en électronique, mais celles-ci n'ont pas été reconnues. Il a donc dû reprendre la première année, ce qui a été difficile, mais il a élargi ses compétences en se spécialisant également en mécanique, ce qui lui a ouvert de nouvelles perspectives. Il est aujourd'hui en Master 2.

Hassan souligne également l'importance de l'aide linguistique, rappelant qu'il y a dix ans, les sites web des universités n'étaient pas entièrement traduits en anglais, ce qui constituait une barrière supplémentaire pour les étudiants étrangers. Le programme a également permis de surmonter les obstacles administratifs et linguistiques, facilitant ainsi l'accès à l'enseignement supérieur pour ces étudiants.

Au cours des dix dernières années, près de cinquante réfugiés se sont inscrits à l'université de Mons grâce à ce programme et ont suivi régulièrement des cours. Quinze d'entre eux ont déjà obtenu leur diplôme, témoignant du succès de l'initiative. Le programme d'accueil des étudiants réfugiés de l'UMons est bien plus qu'un simple dispositif administratif. C'est un engagement humanitaire qui offre une seconde chance à des personnes ayant fui la guerre, la persécution ou la violence.

Il s'agit d'un investissement dans l'avenir, en permettant à ces étudiants de développer leur potentiel et de contribuer à la société belge. L'université de Mons démontre ainsi son rôle d'acteur social responsable, en favorisant l'inclusion et la diversité. Le programme continue d'évoluer pour répondre aux besoins changeants des étudiants réfugiés, en proposant notamment des cours de français intensifs, un accompagnement psychologique et une aide à la recherche d'emploi.

L'objectif ultime est de permettre à ces étudiants de reconstruire leur vie et de s'intégrer pleinement dans la société belge, en mettant leurs compétences et leurs connaissances au service de la communauté. L'impact de ce programme dépasse largement le cadre universitaire, en contribuant à promouvoir une société plus juste et plus solidaire





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