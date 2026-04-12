L'Union Berlin limoge Baumgart et nomme Marie-Louise Eta à l'intérim

L'Union Berlin se sépare de son entraîneur Steffen Baumgart après une série de résultats décevants et nomme Marie-Louise Eta, première femme entraîneuse adjointe de l'histoire du club, pour assurer l'intérim. Le club se trouve dans une situation précaire au classement et lutte pour son maintien en Bundesliga.

L' Union Berlin , actuellement 11ème du championnat avec 32 points, a pris la décision de se séparer de son entraîneur , Steffen Baumgart . Cette annonce, faite suite à une défaite 3-1 contre Heidenheim, marque un tournant pour le club, qui traverse une période difficile. Les adjoints de Baumgart, Danilo de Souza et Kevin McKenna, ont également été démis de leurs fonctions, selon un communiqué officiel du club.

Le contexte actuel est marqué par une seconde moitié de saison jugée extrêmement décevante, ce qui a conduit les dirigeants à agir pour tenter de redresser la barre et d'assurer le maintien en Bundesliga. La direction a donc tranché, optant pour un changement radical dans l'espoir de revitaliser l'équipe et de lui redonner l'élan nécessaire pour affronter les prochaines échéances avec succès. La situation au classement est précaire, avec une pression intense pour engranger des points cruciaux dans la lutte pour le maintien. La pression est forte, d'autant plus que Sankt Pauli, actuellement 16ème et premier relégable, ne compte que 25 points, rendant la course au maintien particulièrement serrée et incertaine. \C'est Marie-Louise Eta, âgée de 34 ans, qui a été nommée pour assurer l'intérim pour les cinq dernières journées du championnat. Horst Heldt, le directeur sportif de l'Union, a confirmé cette décision en justifiant la nécessité d'une réaction rapide face aux résultats décevants. Il a souligné l'urgence d'obtenir des points pour garantir le maintien du club en Bundesliga. La nomination de Marie-Louise Eta représente un moment historique pour le club et pour le football allemand. Elle était déjà entrée dans l'histoire en 2023 en devenant la première femme entraîneuse adjointe de l'Union Berlin en Bundesliga. Son parcours ne s'arrête pas là, puisqu'elle est également la première femme entraîneuse adjointe d'une équipe masculine en Ligue des champions. Marie-Louise Eta a exprimé sa satisfaction face à cette nouvelle responsabilité et a souligné la force de l'Union Berlin, à savoir sa capacité à faire bloc dans les moments difficiles. Elle s'est montrée confiante quant à la capacité de l'équipe à récolter les points nécessaires pour assurer le maintien, affirmant sa conviction quant à la solidarité du groupe. Eta entraîne les moins de 19 ans de l’Union Berlin depuis mars 2025, ce qui lui donne une bonne connaissance du club et de ses jeunes talents. \Steffen Baumgart, arrivé à la tête de l'Union Berlin en décembre 2024, avait vu son contrat être prolongé en début d'année, témoignant initialement de la confiance du club envers lui. Cependant, les résultats en dents de scie de la seconde moitié de saison ont conduit à cette décision de rupture. Le club espère que ce changement de direction permettra de stimuler l'équipe et d'atteindre les objectifs fixés. La nomination de Marie-Louise Eta, une figure respectée et emblématique du club, représente un choix fort et symbolique. Il incarne la volonté de l'Union Berlin de se battre jusqu'au bout pour son maintien en Bundesliga et de faire preuve de cohésion et de détermination. Le club mise sur le soutien de ses supporters et sur la combativité de ses joueurs pour surmonter cette période difficile et assurer sa place parmi l'élite du football allemand. L'expérience de Marie-Louise Eta, combinée à son engagement envers le club, offre un espoir renouvelé pour les dernières journées du championnat. Le défi est de taille, mais l'Union Berlin semble prêt à relever le défi et à se battre jusqu'au bout pour conserver sa place en Bundesliga





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